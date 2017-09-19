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Клинтон опровергла свои слова о возможности оспорить итоги прошлогодних выборов в США

20.09.2017 08:10 — Новости Мира | Tut.by  
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Экс-госсекретарь США демократ Хиллари Клинтон заявила, что не намерена пытаться оспорить итоги президентских выборов 2016 года, на которых победу одержал республиканец Дональд Трамп. Как она пояснила во вторник в интервью интернет-изданию Mic, она придерживается мнения, что законных оснований для пересмотра результатов нет.


Фото: Reuters

«Думаю, что никто, включая меня, не говорит, что мы будем оспаривать [результаты] выборов», — сказала она. «Я отношу себя к той большой группе людей, которые убеждены, что для этого нет законных оснований, конституционных оснований», — добавила она. В то же время, по ее словам, на сегодняшний день «в ходе расследования в конгрессе поднимаются серьезные вопросы» вокруг победы Трампа.

«Исходя из того, каковы будут итоги расследования, вопрос легитимности прошедших выборов могут поставит миллионы американцев, а не только я», — утверждает экс- госсекретарь.

В понедельник Клинтон в эфире Национального общественного радио США заявила, что не исключает возможность оспорить результаты прошлогодних всеобщих выборов, но не считает, что в Соединенных Штатах имеется соответствующий механизм. Она, в частности, сказала, что не знает «есть ли правомерный конституционный путь поступить так».

Клинтон возглавляла Госдепартамент с 2009 по 2013 год. 12 апреля 2015 года она объявила о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах от Демократической партии. По результатам голосования коллегии выборщиков, Клинтон проиграла Трампу (304 голоса против 227), но при этом по числу голосов избирателей опередила республиканца (48,07% против 45,99%).

 
 
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В то же время, по ее словам, сегодня "в ходе расследования в конгрессе поднимаются серьезные вопросы" вокруг победы Трампа.

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