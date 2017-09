Американский актер Морган Фриман записал видеообращение от имени новой неправительственной организации «Комитет по расследованию России». В нем актер призвал защитить США от российского заговора с целью подрыва Америки.

В США появилась некоммерческая неправительственная организация «Комитет по расследованию России» (Committee to Investigate Russia, CIR).

Видеоролик с обращением от имени организации записал американский актер и режиссер, обладатель «Оскара» Морган Фриман.

«На нас напали. Мы ведем войну», — говорит Фриман на первых секундах видеозаписи, которая опубликована на сайте и в Twitter организации.

«Многие поколения людей сражались, защищая демократию. Сейчас наша очередь. Посмотрите, как Морган Фриман объясняет российский сценарий план по подрыву США», — говорится в подписи к ролику.