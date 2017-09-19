Американский актер Морган Фриман записал видеообращение от имени новой неправительственной организации «Комитет по расследованию России». В нем актер призвал защитить США от российского заговора с целью подрыва Америки.



Морган Фриман. Фото: Reuters

В США появилась некоммерческая неправительственная организация «Комитет по расследованию России» (Committee to Investigate Russia, CIR).

Видеоролик с обращением от имени организации записал американский актер и режиссер, обладатель «Оскара» Морган Фриман.

«На нас напали. Мы ведем войну», — говорит Фриман на первых секундах видеозаписи, которая опубликована на сайте и в Twitter организации.

«Многие поколения людей сражались, защищая демократию. Сейчас наша очередь. Посмотрите, как Морган Фриман объясняет российский сценарий план по подрыву США», — говорится в подписи к ролику.

For generations, ppl have fought to protect democracy. Now it’s our turn. Watch Morgan Freeman explain Russia’s plot to undermine the U.S. pic.twitter.com/t65wckbmxS — Investigate Russia (@InvestigateRU) 19 сентября 2017 г.

«Представьте такой киносценарий: бывший агент КГБ, разозленный тем, что его Родина рухнула, замышляет месть. Пользуясь хаосом и неразберихой, он взбирается по карьерной лестнице в постсоветской России и становится президентом. Он устанавливает авторитарный режим. А затем обращает внимание на своего заклятого врага — Соединенные Штаты. И как настоящий агент КГБ он использует кибероружие для нападения на демократии по всему миру. Используя социальные медиа для распространения пропаганды и ложной информации, он порождает у людей в демократических обществах недоверие к их СМИ, к их политическим процессам и даже к их соседям. И он выигрывает», — говорит Фриман.

«Этот шпион — Владимир Путин. И это не киносценарий», — продолжает актер.

Далее Фриман призвал президента США Дональда Трампа признать вмешательство России в выборы 2016 года и по примеру предыдущих поколений защитить демократию и продолжить борьбу.