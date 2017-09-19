Лавров пояснил суть предложений Москвы о размещении миротворцев на Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил суть предложений Москвы по размещению миротворцев ООН на Донбассе. По словам министра, они должны заниматься только охраной миссии ОБСЕ.



Фото: МИД РФ

«Наше предложение очень четкое: миротворцы будут только охранять специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и только при выполнении наблюдателями функций, вытекающих из минских договоренностей» — сказал Лавров после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

​"Любое другое предназначение миротворческой миссии будет означать перечеркивание этих договоренностей, к этому, собственно, украинская сторона, по-моему, и стремится", — добавил министр.

По словам Лаврова, тема размещения миротворцев в восточных районах Украины на его встрече с Тиллерсоном не обсуждалась.

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Вопрос о приглашении на Донбасс миротворческой миссии ООН президент Украины Петр Порошенко поднял в феврале 2015 года, после того как украинские войска после месячных боев оставили Дебальцево. Он уточнил тогда, что вопрос о приглашении миротворческой миссии ООН уже «проработан правительством, был привлечен МИД». Украинский лидер подчеркнул, что «наилучший для нас формат — это полицейская миссия Евросоюза». Миротворцев, которые будут действовать в соответствии с мандатом Совбеза ООН, Порошенко назвал тогда «наиболее эффективным и наиболее оптимальным гарантом безопасности в сложившейся ситуации». Тогда же эту идею одобрил Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Против этого предложения выступили тогда постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Через несколько дней стало известно, что главы МИД России, Германии и Франции в ходе совещания в формате «нормандской четверки» также не поддержали это предложение.

13 марта 2015 года Украина официально обратилась в ООН с просьбой об отправке на Донбасс миротворческого контингента. 25 апреля Лавров заявил, что не видит оснований для ввода миротворцев на Донбасс. Министр назвал тогда требование Порошенко «попытками снять с себя ответственность за подпись на Минском соглашении». Он подчеркнул, что подобные действия должны быть основаны на дополнительных соглашениях, для которых необходимо согласие всех сторон, в частности, повстанцев. А от контакта с ними Порошенко, по словам Лаврова, уклоняется.

5 сентября 2017 года президент Владимир Путин во время визита в Китай на саммит БРИКС неожиданно заявил, что поддерживает идею ввода миротворцев на Донбасс. «Наличие миротворцев, даже можно сказать — не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным и не вижу здесь ничего плохого», — сказал он тогда и ​подчеркнул, что миротворцы должны располагаться по линии соприкосновения сторон.

МИД Украины обвинил Путина в попытке «исказить саму идею и цели» миротворческой операции. 7 сентября, выступая в Верховной раде, Порошенко заявил, что миротворческая миссия ООН должна быть размещена на всей территории ДНР и ЛНР, а также на границе с Россией. На следующий день Лавров отверг это предложение и заявил, что требование Киева противоречит минским соглашениям.

11 сентября после телефонного разговора Ангелы Меркель с Путиным Кремль заявил, что Москва согласна на размещение миротворцев не только на линии разграничения, но и по всей территории ЛНР и ДНР. Однако и там были обозначены рамки полномочий миротворцев как охрана сотрудников ОБСЕ.