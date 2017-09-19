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Разрушенные здания и люди на улицах. Что происходит в Мехико после сильного землетрясения

20.09.2017 12:15 — Новости Мира | Tut.by  
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Мощное землетрясение 19 сентября в Мексике унесло жизни более 200 человек, а также привело к большим разрушениям в столице Мехико и других районах страны. Зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,1. Десятки строений были разрушены, а в здании начальной школы под завалами погиб 21 ребенок. Без электричества остались около 4 млн человек. Для разбора завалов привлекли армию страны, но и граждане не остаются безучастными, стараясь помочь друг другу. Примечательно, что в этот же день в 1985 году Мексику сотрясло одно из сильнейших землетрясений магнитудой 8,1. Как выглядит столица Мексики после землетрясения — в фотографиях Reuters.


Разрушенный землетрясением полицейский участок в Мехико. Фото: Reuters

Люди наблюдают, как разбирают завалы обрушившегося здания. Эпицентр землетрясения находился примерно в 120 километрах от Мехико. Фото: Reuters

Медсестры стоят у кроваток с детьми, которых эвакуировали из здания больницы. Фото: Reuters

19 сентября 1985 года Мехико также пострадал от мощного землетрясения. Тогда погибли около 10 000 человек, еще 30 000 пострадали. Мехико, 19 сентября 2017 года. Фото: Reuters

После землетрясения 1985 года миллионы жителей страны ежегодно участвуют в учениях по отработке действий в случае стихийного бедствия. Так было и в этом году: множество людей за несколько часов до мощных подземных толчков были на учениях. Фото: Reuters

Люди передают ведра и лопаты для расчистки завалов. Фото: Reuters

Обрушившееся здание придавило автомобиль. Фото: Reuters

Дети с сопровождающими ждут на улице после землетрясения. Все школы и другие детские учреждения образования пока закрыты. Фото: Reuters

Горожане выстраиваются в цепочки, чтобы более эффективно разбирать завалы. Фото: Reuters

Люди на улице оказывают первую медицинскую помощь пострадавшему в результате землетрясения. Фото: Reuters

Спасатели работали и ночью: они разбирали завалы, сообщали имена спасенных и тех, кого не могут найти. Фото: Reuters

Власти сообщили о четырех десятках разрушенных зданий. Фото: Reuters

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ввел в стране режим чрезвычайного положения. Фото: Reuters

Для более эффективного поиска людей под завалами используют собак. Фото: Reuters

Сообщается, что после землетрясения в районе Мехико ожил вулкан Попокатепетль. Фото: Reuters
 
 
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Мощное землетрясение 19 сентября в Мексике унесло жизни более 200 человек, а также привело в большим разрушениям в столице Мехико и других районах страны....

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