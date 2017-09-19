Обращение американского актера Моргана Фримена о «плане России по подрыву США» в администрации президента всерьез не воспринимают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он также назвал актера «жертвой эмоциональной перегрузки»; Фримен, по словам Пескова, не владеет информацией о «реальном положении вещей».



Морган Фриман. Фото: Reuters

«Они становятся жертвами такой эмоциональной экзальтации, продолжением такого маккартизма, я бы сказал. Со временем это проходит», — добавил он.

Пресс-секретарь Путина добавил, что к обращению Фримена «вряд ли можно относиться серьезно», так как оно эмоционально и не основано на «реальной информации».

Обращение актера появилось на странице НКО «Комитет в поддержку расследования России». Фримен говорит, что на США совершено нападение. Он предлагает зрителям представить сценарий фильма, в котором Россией руководит бывший агент КГБ, он устанавливает авторитаризм в стране и «использует кибероружие для нападения на демократии по всему миру». Актер называет Путина таким агентом и добавляет, что «это не киносценарий».