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Кремль объяснил речь актера Фримена о Путине "эмоциональной экзальтацией"
20.09.2017 13:25 — Новости Мира | Tut.by
«Они становятся жертвами такой эмоциональной экзальтации, продолжением такого маккартизма, я бы сказал. Со временем это проходит», — добавил он.
Пресс-секретарь Путина добавил, что к обращению Фримена «вряд ли можно относиться серьезно», так как оно эмоционально и не основано на «реальной информации».
Обращение актера появилось на странице НКО «Комитет в поддержку расследования России». Фримен говорит, что на США совершено нападение. Он предлагает зрителям представить сценарий фильма, в котором Россией руководит бывший агент КГБ, он устанавливает авторитаризм в стране и «использует кибероружие для нападения на демократии по всему миру». Актер называет Путина таким агентом и добавляет, что «это не киносценарий».
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В Кремле не настроены воспринимать его слова о "нападении" Москвы на демократию в США всерьез.
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