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В Одессе произошли столкновения между митингующими и правоохранителями

20.09.2017 14:34 — Новости Мира | Tut.by  
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В Одессе возле мэрии произошли столкновения между митингующими и правоохранительными органами. Сотни людей собрались на митинг возле здания одесской мэрии. В числе требований протестующих — наказание виновных в пожаре в комплексе "Виктория", где вечером 15 сентября погибли дети, передает Думская.


Фото: dumskaya.net

Буквально через несколько минут после начала митинга между участниками и правоохранителями произошла потасовка из-за того, что один из патриотов пришел на акцию в балаклаве и отказался ее снять по требованию полицейских.

Представители «Свободы», «Национального корпуса» и других организаций предприняли попытку прорваться в мэрию, где должна была начаться сессия горсовета. В результате правоохранители применили слезоточивый газ, а в толпе зажгли файеры.


Фото: dumskaya.net

Позже одесские протестующие переместились от городского совета к зданию прокуратуры, пообщаться с людьми вышел прокурор области Олег Жученко.

«Позиция моя как прокурора области такова: доступ ко всем органам местного самоуправления, государственной власти, правоохранительным органам, всегда должен быть обеспечен. Этому будет дана оценка: почему так происходило и кого не допускали. Информирую всех относительно трагических событий в „Виктории“ — кроме того что проводится следствие, Национальная полиция зарегистрировала специальное производство в следствии прокуратуры области. В настоящий момент уже очень оперативно, не только сегодня, а с первой минуты изъята документация в Одесском городском совете, в департаменте образования, в ГСЧС», — сказал Жученко.


Фото: dumskaya.net

После этого протестующие вместе с Жученко отправились к мэрии Одессы. Оцепление пропустило около 15 активистов, они вошли в горсовет. Мэра и депутатов внутри не оказалось. Активисты заняли зал.

В результате сегодняшних столкновений пострадали 36 правоохранителей. В пресс-службе полиции в Одесской области уточнили, что в результате действий некоторых активистов за медицинской помощью обратились 20 сотрудников Нацполиции и 16 сотрудников Нацгвардии.

По факту конфликта между митингующими и правоохранителями начато уголовное производство по статье "Хулиганство" Уголовного кодекса.


Фото: dumskaya.net

Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" сгорела двухэтажная деревянная постройка — погибли три девочки. Директор лагеря Петрос Саркисян задержан полицией по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель детей, у него произошла остановка сердца.

 
 
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Сотни людей собрались на митинг возле здания одесской мэрии. В числе требований протестующих - наказание виновных в пожаре в комплексе "Виктория", где вечером 15...

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