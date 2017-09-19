|
В Одессе произошли столкновения между митингующими и правоохранителями
20.09.2017 14:34 — Новости Мира | Tut.by
В Одессе возле мэрии произошли столкновения между митингующими и правоохранительными органами. Сотни людей собрались на митинг возле здания одесской мэрии. В числе требований протестующих — наказание виновных в пожаре в комплексе "Виктория", где вечером 15 сентября погибли дети, передает
Буквально через несколько минут после начала митинга между участниками и правоохранителями произошла потасовка из-за того, что один из патриотов пришел на акцию в балаклаве и отказался ее снять по требованию полицейских.
Представители «Свободы», «Национального корпуса» и других организаций предприняли попытку прорваться в мэрию, где должна была начаться сессия горсовета. В результате правоохранители применили слезоточивый газ, а в толпе зажгли файеры.
Позже одесские протестующие переместились от городского совета к зданию прокуратуры, пообщаться с людьми вышел прокурор области Олег Жученко.
«Позиция моя как прокурора области такова: доступ ко всем органам местного самоуправления, государственной власти, правоохранительным органам, всегда должен быть обеспечен. Этому будет дана оценка: почему так происходило и кого не допускали. Информирую всех относительно трагических событий в „Виктории“ — кроме того что проводится следствие, Национальная полиция зарегистрировала специальное производство в следствии прокуратуры области. В настоящий момент уже очень оперативно, не только сегодня, а с первой минуты изъята документация в Одесском городском совете, в департаменте образования, в ГСЧС», — сказал Жученко.
После этого протестующие вместе с Жученко отправились к мэрии Одессы. Оцепление пропустило около 15 активистов, они вошли в горсовет. Мэра и депутатов внутри не оказалось. Активисты заняли зал.
В результате сегодняшних столкновений пострадали 36 правоохранителей. В пресс-службе полиции в Одесской области уточнили, что в результате действий некоторых активистов за медицинской помощью обратились 20 сотрудников Нацполиции и 16 сотрудников Нацгвардии.
По факту конфликта между митингующими и правоохранителями начато уголовное производство по статье "Хулиганство" Уголовного кодекса.
Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория"
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотни людей собрались на митинг возле здания одесской мэрии. В числе требований протестующих - наказание виновных в пожаре в комплексе "Виктория", где вечером 15...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии