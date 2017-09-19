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Генпрокуратура Испании открыла 700 дел против мэров, готовящих референдум о независимости Каталонии
20.09.2017 16:08 — Новости Мира | Tut.by
Генеральная прокуратура Испании открыла 700 уголовных дел в отношении мэров и глав муниципалитетов каталонских городов из-за подготовки к референдуму о независимости. Об этом сообщает
По информации La Vanguardia, генеральный прокурор королевства Хосе Мануэль Маза разослал соответствующий циркуляр руководителям надзорных ведомств крупных каталонских городов — Барселоны, Жироны, Таррагоны и Лейды.
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Днем ранее парламент Каталонии принял
Каталония — область на северо-востоке Испании, которая стремится к отделению от королевства. Парламент Каталонии 9 ноября 2014-го проголосовал за суверенитет. Декларация, которую поддержало большинство парламентариев, устанавливала срок в полтора года, в течение которого Каталония должна получить независимость.
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Чиновникам предписано начать судебное преследование градоначальников, которые намерены содействовать проведению голосования. В случае если они не предстанут...
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