ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генпрокуратура Испании открыла 700 дел против мэров, готовящих референдум о независимости Каталонии

20.09.2017 16:08 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Генеральная прокуратура Испании открыла 700 уголовных дел в отношении мэров и глав муниципалитетов каталонских городов из-за подготовки к референдуму о независимости. Об этом сообщает Associated Press.


Фото: www.euromag.ru

По информации La Vanguardia, генеральный прокурор королевства Хосе Мануэль Маза разослал соответствующий циркуляр руководителям надзорных ведомств крупных каталонских городов — Барселоны, Жироны, Таррагоны и Лейды.

Чиновникам предписано начать судебное преследование градоначальников, которые намерены содействовать проведению голосования. В случае если они не предстанут перед судом добровольно, возможно их задержание.

Ранее, 7 сентября Маза заявил, что его ведомство будет расследовать и пресекать любые попытки подготовки к проведению плебисцита — издание и распространение агитационных материалов, листовок, а также оборудование участков.

Днем ранее парламент Каталонии принял закон о референдуме, позволяющий 1 октября провести в автономной области голосование по вопросу независимости. Ранее региональные власти разработали документ, согласно которому о независимости региона будет объявлено немедленно в случае отказа центральных властей страны разрешить проведение референдума об отделении от Испании.

Каталония — область на северо-востоке Испании, которая стремится к отделению от королевства. Парламент Каталонии 9 ноября 2014-го проголосовал за суверенитет. Декларация, которую поддержало большинство парламентариев, устанавливала срок в полтора года, в течение которого Каталония должна получить независимость.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чиновникам предписано начать судебное преследование градоначальников, которые намерены содействовать проведению голосования. В случае если они не предстанут...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
В Одессе произошли столкновения между митингующими и правоохранителями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика