Генпрокуратура Испании открыла 700 дел против мэров, готовящих референдум о независимости Каталонии

Генеральная прокуратура Испании открыла 700 уголовных дел в отношении мэров и глав муниципалитетов каталонских городов из-за подготовки к референдуму о независимости. Об этом сообщает Associated Press .



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По информации La Vanguardia, генеральный прокурор королевства Хосе Мануэль Маза разослал соответствующий циркуляр руководителям надзорных ведомств крупных каталонских городов — Барселоны, Жироны, Таррагоны и Лейды.

Чиновникам предписано начать судебное преследование градоначальников, которые намерены содействовать проведению голосования. В случае если они не предстанут перед судом добровольно, возможно их задержание .

Ранее, 7 сентября Маза заявил , что его ведомство будет расследовать и пресекать любые попытки подготовки к проведению плебисцита — издание и распространение агитационных материалов, листовок, а также оборудование участков.

Днем ранее парламент Каталонии принял закон о референдуме , позволяющий 1 октября провести в автономной области голосование по вопросу независимости. Ранее региональные власти разработали документ, согласно которому о независимости региона будет объявлено немедленно в случае отказа центральных властей страны разрешить проведение референдума об отделении от Испании.

Каталония — область на северо-востоке Испании, которая стремится к отделению от королевства. Парламент Каталонии 9 ноября 2014-го проголосовал за суверенитет. Декларация, которую поддержало большинство парламентариев, устанавливала срок в полтора года, в течение которого Каталония должна получить независимость.