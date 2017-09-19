Имя Мухаммед вошло в топ-10 самых популярных имен для младенцев в Англии

Имя Мухаммед вошло в десятку самых популярных имен новорожденных в Англии и Уэльсе. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на данные Национальной статистической службы Великобритании (ONS).

Это имя заняло восьмое место и сместило по популярности имя Уильям. В 2016 году в Англии и Уэльсе именем Мухаммед назвали 3908 мальчиков.

На первом месте находится имя Оливер (6623 новорожденных), далее следует имя Гарри (5263 мальчика). Третье место занимает имя Джордж (5263 новорожденных), на четвертом месте находится имя Джек (4751 мальчик). Пятерку самых популярных мужских имен замыкает имя Джейкоб (4751 новорожденный).

Среди имен для девочек лидером стало имя Оливия (5017 новорожденных). На втором месте находится Амелия (4777 девочек). Далее следует имя Эмили (3551 новорожденная). Четвертое место занимает имя Исла (3476 девочек). Замыкает пятерку самых популярных женских имен Эйва (3285 новорожденных).