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Порошенко просил в ООН ввести миротворцев на Донбасс и показал паспорта пленных "русских офицеров"

20.09.2017 20:08 — Новости Мира | Tut.by  
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Развертывание на Донбассе миротворческой миссии позволит «восстановить справедливость, а не заморозить конфликт и зацементировать оккупацию». Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая 20 сентября в Совете безопасности ООН. Трансляцию выступления вел телеканал «112 Украина».


«Я хочу вновь повторить свою просьбу в адрес Совета — развернуть миротворцев на Донбассе — чем скорее, тем лучше», — заявил Порошенко.

По его словам, введение миссии будет способствовать восстановлению мира на Донбассе, а не заморозке конфликта, а также сохранению независимости Украины.

Порошенко отметил, что на оккупированной территории продолжают гибнуть люди. По данным миссии по мониторингу прав человека в Украине, с мая по август на Донбассе было убито 26 и ранено 135 гражданских лиц.

«Они могут быть убиты только за то, что ходят не в ту церковь, говорят не на том языке или просто не соглашаются. Если трагедия такого масштаба не гарантирует присутствия миротворческой миссии, то что гарантирует? В этой связи я хотел бы подтвердить мою просьбу к этому Совету о размещении миротворцев на Донбассе. Нам нужно двигаться вперед по этому пути. Чем раньше, тем лучше» — цитирует Порошенко Gordon.ua.

Он также продемонстрировал паспорта РФ, заявив, что они приндлежат российским военным, плененным на Донбассе.


«Существуют неоспоримые факты, что Россия создает, проводит, контролирует и спонсирует терроризм на Донбассе. Вот доказательства! Это документы так называемых „русских офицеров“ и солдат, которые находятся в украинских тюрьмах за нелегальную оккупацию украинской земли», — заявил Порошенко.

Порошенко раньше неоднократно заявлял о необходимости создания специальной миротворческой миссии на Донбассе.

Украинская сторона рассчитывает, что они будут присутствовать во всех районах в зоне конфликта, включая границу, а принципиальным моментом является вывод российских войск до развертывания миссии. Кроме того, Киев хочет, чтобы на миротворцев возложили больше функций, чем охрана наблюдателей ОБСЕ, и среди них не должны присутствовать российские представители.

Кремль идею ввода миротворцев поддержал. Однако президент РФ подчеркнул, что размещение сил ООН возможно только после отвода вооружений и при согласовании этого вопроса с представителями самопровозглашенных республик Донбасса.

 
 
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Развертывание на Донбассе миротворческой миссии позволит "восстановить справедливость, а не заморозить конфликт и зацементировать оккупацию".

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