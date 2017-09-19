Трое российских военнослужащих получили ранения при прорыве окружения в Сирии, РФ винит США

При наступлении террористов «Джебхат ан-Нусры» в сирийской провинции Идлиб пострадали трое российских военнослужащих Сил специальных операций. Об этом 20 сентября сообщило Минобороны России.

Бойцы военной полиции оказались в окружении. Им на помощь была отправлена группа, в составе которой был спецназ. Трое бойцов получили ранения при прорыве кольца.

Начальник главного оперативного управления Генштаба, генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что «данное наступление инициировано американскими спецслужбами, чтобы остановить успешно развивающееся продвижение правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора».

Телеканал «Звезда» опубликовал видео воздушных ударов по боевикам, которые заблокировали взвод российской военной полиции.

Наступление началось утром 19 сентября, за день боевики продвинулись на глубину до 12 километров на фронте шириной до 20 километров. При этом, по данным Минобороны РФ, у боевиков есть танки и боевые машины пехоты.

Ведомство отчиталось, что за сутки ответным огнем были убиты 850 террористов, уничтожены 11 их танков, четыре БМП и другая техника.

В провинции Идлиб действует одна из зон деэскалации, созданных в мае 2017 года после переговоров с сирийской вооруженной оппозицией в Астане.