Почему Мексика страдает от частых землетрясений?

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 в Мексике, которое совпало с годовщиной разрушительного землетрясения 1985 года, вызвало панику среди 20-миллионного населения мексиканской столицы.



Фото: lacharlierom/Twitter

Нынешнее землетрясение произошло менее чем через неделю после другого землетрясения магнитудой 8,2 , потрясшего юго-восток Мексики и унесшего жизни не менее 100 человек.

Почему Мексика настолько подвержена столь сильным землетрясениям? Ответ кроется в географическом положении страны.





Страна находится в подковообразной зоне высокой сейсмической активности, известной как Тихоокеанский огненный пояс или Тихоокеанское кольцо, протянувшейся по периметру Тихого океана вдоль восточного побережья Азии и западного побережья Северной и Латинской Америк.

«Порядка 90% всех землетрясений в мире (и 80% самых сильных из них) происходит в пределах Огненного пояса», — сказал в беседе с BBC Mundo Эрнандо Тавера, директор Института сейсмологии и геофизики Перу.

Помимо Мексики, в восточной части Огненного пояса расположены Эквадор, Чили, США, Перу, Боливия, Колумбия, Панама, Коста-Рика, Никарагуа, Сальвадор, Гондурас, Гватемала и часть Канады.





Западная сторона «подковы» тянется от Алеутских островов в северной части Тихого океана между Аляской и Камчаткой, захватывая побережье и острова России, Японии, Тайваня, Филиппин, Индонезии, Папуа — Новой Гвинеи и Новой Зеландии.

На дне Тихого океана располагается несколько тектонических плит, и «высокая сейсмическая активность в районе Огненного пояса обусловлена их смещением и давлением друг на друга, в результате чего аккумулируется энергия, требующая высвобождения», говорит Тавера.

Кроме того, в районе Огненного пояса расположено более 75% всех мировых вулканов — как действующих, так и потухших. Всего здесь насчитывается 452 кратера.

Эпицентр землетрясения двухнедельной давности располагался в 137 км к юго-востоку от города Тонала в штате Чьяпас.

Согласно докладу Национальной сейсмологической службы Мексики, Чьяпас — наиболее подверженный землетрясениям штат.

«Такая высокая сейсмическая активность — результат смещения двух тектонических плит: Карибской и плиты Кокос, — говорит Тавера. — Место столкновения этих плит находится в непосредственной близости от побережья штата».

Начиная с 1970 года Чьяпас уже трижды испытал на себе последствия подземных толчков, мощность которых превышала 7 баллов, включая землетрясение в ноябре 2012 года магнитудой 7,3.