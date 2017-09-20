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Почему Мексика страдает от частых землетрясений?
20.09.2017 23:35 — Новости Мира | Tut.by
Нынешнее землетрясение произошло менее чем через неделю после другого
Почему Мексика настолько подвержена столь сильным землетрясениям? Ответ кроется в географическом положении страны.
Страна находится в подковообразной зоне высокой сейсмической активности, известной как Тихоокеанский огненный пояс или Тихоокеанское кольцо, протянувшейся по периметру Тихого океана вдоль восточного побережья Азии и западного побережья Северной и Латинской Америк.
«Порядка 90% всех землетрясений в мире (и 80% самых сильных из них) происходит в пределах Огненного пояса», — сказал в беседе с BBC Mundo Эрнандо Тавера, директор Института сейсмологии и геофизики Перу.
Помимо Мексики, в восточной части Огненного пояса расположены Эквадор, Чили, США, Перу, Боливия, Колумбия, Панама, Коста-Рика, Никарагуа, Сальвадор, Гондурас, Гватемала и часть Канады.
Западная сторона «подковы» тянется от Алеутских островов в северной части Тихого океана между Аляской и Камчаткой, захватывая побережье и острова России, Японии, Тайваня, Филиппин, Индонезии, Папуа — Новой Гвинеи и Новой Зеландии.
На дне Тихого океана располагается несколько тектонических плит, и «высокая сейсмическая активность в районе Огненного пояса обусловлена их смещением и давлением друг на друга, в результате чего аккумулируется энергия, требующая высвобождения», говорит Тавера.
Кроме того, в районе Огненного пояса расположено более 75% всех мировых вулканов — как действующих, так и потухших. Всего здесь насчитывается 452 кратера.
Эпицентр землетрясения двухнедельной давности располагался в 137 км к юго-востоку от города Тонала в штате Чьяпас.
Согласно докладу Национальной сейсмологической службы Мексики, Чьяпас — наиболее подверженный землетрясениям штат.
«Такая высокая сейсмическая активность — результат смещения двух тектонических плит: Карибской и плиты Кокос, — говорит Тавера. — Место столкновения этих плит находится в непосредственной близости от побережья штата».
Начиная с 1970 года Чьяпас уже трижды испытал на себе последствия подземных толчков, мощность которых превышала 7 баллов, включая землетрясение в ноябре 2012 года магнитудой 7,3.
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Страна находится в подковообразной зоне высокой сейсмической активности, известной как Тихоокеанский огненный пояс, где происходят порядка 90% всех землетрясений...
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