НАТО выступает против договора ООН о запрете ядерного оружия

Страны НАТО выступают против заключения нового Договора ООН о запрещении ядерного оружия. Об этом говорится в опубликованном в среду, 20 сентября, заявлении Североатлантического совета, являющегося главным политическим руководящим органом альянса.



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Договор о запрещении ядерного оружия открыт для подписания 20 сентября в Нью-Йорке. Он был принят 7 июля нынешнего года в штаб-квартире ООН и вступит в силу, когда его ратифицируют 50 государств. Договор, который поддержали 122 из 193 стран, входящих в ООН, вводит запрет на разработку, испытание, хранение, приобретение и транспортировку ядерного оружия.

НАТО останется ядерным альянсом

В заявлении НАТО отмечается, что «фундаментальная цель ядерного потенциала альянса заключается в сохранении мира, предотвращении насилия и сдерживания агрессии». «До тех пор, пока будет существовать ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом», — подчеркивает Североатлантический совет.

«Попытка запретить ядерное оружие договором, к которому не присоединилась ни одна страна, фактически владеющая таким оружием, не принесет успеха, не приведет к сокращению имеющегося ЯО, не укрепит безопасность какой-либо страны, как и не будет способствовать стабильности и миру на планете», — говорится в документе.

Страны НАТО считают, что этот договор «противоречит существующей нераспространенческой и разоруженческой архитектуре». «Это угрожает подрывом Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), который составляет основу глобальных усилий в сфере нераспространения и разоружения на протяжении последних почти 50 лет, а также угрожает подрывом режима гарантий МАГАТЭ», — говорится в заявлении.

Кроме того, как подчеркивается в документе, договор о запрете ядерного оружия не учитывает реальности растущих вызовов международной безопасности: «В то время когда мир нуждается в единстве перед лицом растущих угроз, в частности, огромной угрозе, которую представляет ядерная программа Северной Кореи, этот договор не принимает во внимание данные вызовы безопасности».

Как сообщает ТАСС, в МИД РФ ранее также заявили, что Москва не ратифицирует договор, поскольку он противоречит национальным интересам страны.