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Украинские пограничники спустили собак на наблюдателей ОБСЕ

21.09.2017 07:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине сообщила об инциденте с украинскими пограничниками, произошедшем 17 сентября. В Херсонской области недалеко от села Атаманы пограничники несколько раз спустили собак на наблюдателей, сообщается в отчете миссии.


Наблюдатели ОБСЕ на востоке Украины. Фото: dw.de

Сотрудники ОБСЕ не смогли подойти к КПП на границе из-за того, что дорогу им преградили три служебные собаки, которые вели себя агрессивно.

«Когда наблюдатели попросили командира подразделения погранохраны отозвать собак, он сделал это, но потом еще дважды спускал собак, которые агрессивно бежали за патрулем», — сказано в отчете.

Представители миссии все же смогли благополучно покинуть район наблюдения.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ находится на востоке Украины с 2014 года. Наблюдатели ОБСЕ следят за ситуацией в зоне конфликта, фиксируют нарушения и предоставляют отчеты о происходящем.

 
 
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Сотрудники ОБСЕ не смогли подойти к КПП на границе из-за того, что дорогу им преградили три служебные собаки, которые вели себя агрессивно.

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