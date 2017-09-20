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Землетрясение в Мексике: под завалами школы нашли живую девочку

21.09.2017 08:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Власти Мексики сообщают, что в результате обрушения здания начальной школы в Мехико во время землетрясения во вторник погибли не менее 21 ребенка и пятеро взрослых. Одна девочка была спасена из-под завалов.


Фото: Reuters

В результате землетрясения магнитудой 7,1 в Мексике погибли не менее 230 человек. Окончательное число погибших может измениться по мере того, как поступают новые данные.

На завалах продолжаются поиски людей. Во многих штатах в центральной чести Мексики имеются серьезные разрушения.

По всей стране рухнули десятки зданий, в том числе и церкви, в которых в момент замлетрясения находились прихожане.

Всего от стихийного бедствия пострадали 209 школ, из них 15 разрушены. В Мехико многие семьи, в особенности с детьми, провели ночь в парках и на улицах, опасаясь новых толчков. По словам властей, как минимум 3,8 млн человек остались без электричества.

Землетрясение произошло в 13.14 по местному времени (18.14 по Гринвичу). Немедленно тысячи людей высыпали на улицы. Очаг землетрясения находился неподалеку от города Атенсинго в штате Пуэбла, примерно в 120 километрах от Мехико, на глубине в 51 километр, сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение произошло в момент, когда спасательные службы Мехико проводили учения по борьбе с последствиями подобных катаклизмов, в 32-ю годовщину мощнейшего землетрясения, в результате которого тогда погибло около 10 тысяч человек.

Что произошло в школе?

Здание школы Энрике Ребсамен в южном районе Мехико полностью рухнуло.

Министр образования Мексики Аурелио Нуньо сказал, что из здания удалось спасти 11 человек, двое детей и один взрослый все еще считаются пропавшими.

21 ребенок погиб. Местная пресса ранее сообщала о большем числе погибших в рухнувшей школе. Завалы на месте здания школы разгребают более 500 военнослужащих, а также 200 полицейских и волонтеров.

Имя девочки, найденной в среду выжившей в руинах здания, не сообщается.

Агентство Рейтер пишет, что ее удалось обнаружить, когда спасатели заметили в завалах движущуюся руку. Ей спустили специальный насос, который снабжал ее водой.

Почему Мексика настолько подвержена столь сильным землетрясениям?

Ответ кроется в географическом положении страны. Страна находится в подковообразной зоне высокой сейсмической активности, известной как Тихоокеанский «огненный пояс», или Тихоокеанское кольцо, протянувшейся по периметру Тихого океана вдоль восточного побережья Азии и западного побережья обеих Северной и Латинской Америк.

«Порядка 90% всех землетрясений в мире (и 80% самых сильных из них) происходит в пределах «огненного пояса», — сказал в беседе с BBC Mundo Эрнандо Тавера, директор Института сейсмологии и геофизики Перу.

Помимо Месики, в восточной части «огненного пояса» расположены Эквадор, Чили, США, Перу, Боливия, Колумбия, Панама, Коста-Рика, Никарагуа, Сальвадор, Гондурас, Гватемала и часть Канады.

«На дне Тихого океана располагается несколько тектонических плит, и высокая сейсмическая активность в районе „огненного пояса“ обусловлена их смещением и давлением друг на друга, в результате чего аккумулируется энергия, требующая высвобождения», — говорит Тавера.

Кроме того, в районе «огненного пояса» расположено более 75% всех мировых вулканов — как действующих, так и потухших. Всего здесь насчитывается 452 кратера.
Эпицентр землетрясения двухнедельной давности располагался в 137 км к юго-востоку от города Тонала в штате Чьяпас.

15 человек погибли во время мессы в церкви близ вулкана Попокатепетль. В результате землетрясения также произошло незначительное извержение самого вулкана.
В городе Атцала, в штате Пуэбла, обрушилась церковь во время крещения ребенка. 11 человек, в том числе и младенец, погибли.

 
 
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Власти Мексики сообщают, что в результате обрушения здания начальной школы в Мехико во время землетрясения во вторник погибли не менее 21 ребенка и пятеро взрослых....

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