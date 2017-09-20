|
Минобороны РФ: сирийские войска обстреливали из районов, где находится спецназ США
21.09.2017 08:36 — Новости Мира | Tut.by
Из районов на восточном берегу Евфрата, где находятся боевики оппозиционных Дамаску Сил демократической Сирии (СДС) и спецназ ВС США, по сирийским войскам дважды открывали огонь из минометов и реактивной артиллерии. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Он отметил, что с севера от Дейр-эз-Зора боевики СДС беспрепятственно вливаются в боевые порядки террористов «Исламского государства».
«При этом из районов на восточном берегу Евфрата, на которых находятся боевики СДС вместе с военнослужащими спецподразделений ВС США, по сирийским войскам дважды открывался массированный огонь из минометов и реактивной артиллерии», — уточнил генерал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он отметил, что с севера от Дейр-эз-Зора боевики СДС беспрепятственно вливаются в боевые порядки террористов "Исламского государства".
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии