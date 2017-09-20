Минобороны РФ: сирийские войска обстреливали из районов, где находится спецназ США

Из районов на восточном берегу Евфрата, где находятся боевики оппозиционных Дамаску Сил демократической Сирии (СДС) и спецназ ВС США, по сирийским войскам дважды открывали огонь из минометов и реактивной артиллерии. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он отметил, что с севера от Дейр-эз-Зора боевики СДС беспрепятственно вливаются в боевые порядки террористов «Исламского государства».

«При этом из районов на восточном берегу Евфрата, на которых находятся боевики СДС вместе с военнослужащими спецподразделений ВС США, по сирийским войскам дважды открывался массированный огонь из минометов и реактивной артиллерии», — уточнил генерал.