Меркель заявила о явных разногласиях с Трампом по КНДР

Канцлер ФРГ критикует заявления президента США в адрес КНДР. «Мы считаем неприемлемым любое военное решение и делаем ставку на дипломатию», — заявила Меркель в интервью DW.



Ангела Меркель. Фото: DW

Канцлер Германии Ангела Меркель считает неприемлемыми угрозы, которые президент США Дональд Трамп 19 сентября высказал в адрес Северной Кореи на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. «Мы считаем абсолютно неприемлемым любое военное решение и делаем ставку на дипломатические усилия», — заявила Меркель в среду, 20 сентября, в эксклюзивном интервью Deutsche Welle. По мнению главы правительства ФРГ, «правильный ответ — это санкции и их реализация». Все другие действия в отношении Северной Кореи Меркель считает «неправильными».

На вопрос, хочет ли она выступить посредником в разрешении конфликта вокруг ядерной и ракетной программ КНДР, Меркель сказала, что готова «взять на себя ответственность». По ее словам, Германия участвовала в переговорах по соглашению с Ираном, которое Меркель «считает правильным». Канцлер ФРГ отметила, что и «в случае с Северной Кореей нужно идти таким же путем совместно с Россией, Китаем, США».

Интеграция беженцев

Кандидат на пост канцлера от Христианско-демократического союза (ХДС) Меркель заметила, что многие беженцы «воспринимают немецкую бюрократию как слишком медленную», и «хотели бы как можно скорее начать работать». «Однако мы не можем допустить, чтобы на рынке труда началась конкуренция, направленная на вытеснение», — признала она. По словам Меркель, «немцы, ищущие работу, должны ее получить», в этом вопросе нужно искать баланс интересов.

Отношение к правым популистам

В интервью DW канцлер ФРГ подчеркнула, что она «никогда не будет сотрудничать с АдГ». Ее ответ на правопопулистскую «Альтернативу для Германии» (АдГ) таков: «решать проблемы людей». Важно уделять внимание их заботам, например, о том, будет ли у них работа, современные школы для их детей, доступ к врачу.

С другой стороны, по ее словам, «нужно сказать четкое „нет“ ненависти и насилию». Наличие проблем не оправдывает «определенные политические установки и дискриминацию», подчеркнула Меркель.

Не допустить переноса конфликтов в Германию

Правительство Германии озабочено тем, что отдельные группы живущих в стране выходцев из Турции тайно или открыто устраивают слежку друг за другом, отметила Меркель. «Мы этого не хотим. Мы не хотим переноса конфликтов из Турции в Германию», — заверила она и добавила, что власти будут прилагать усилия, чтобы все группы людей в Германии могли жить мирно и не опасаясь слежки.

Страх — плохой советчик

Меркель признала, что кризисы в Украине, Сирии и вокруг Северной Кореи ее беспокоят. Однако она не испытывает страха, поскольку «страх — плохой советчик». Глава правительства ФРГ также подчеркнула, что Германия «не планирует действовать в одиночку, чтобы не ослаблять международное сообщество».