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Беженец приговорен в Германии к трем с половиной годам тюрьмы за похищение сотрудника ООН

21.09.2017 09:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Сирийского беженца в Германии приговорили к трем с половиной годам тюрьмы. Он был соучастником похищения сотрудника ООН в 2013 году.

Высший земельный суд в Штутгарте в среду, 20 сентября, приговорил сирийского беженца, проживающего в Германии с 2014 года, к трем с половиной годам лишения свободы, признав его соучастником похищения канадского сотрудника ООН в Сирии в 2013 году. Кроме того 26-летний сириец признан виновным в похищении с целью получения выкупа, незаконном лишении свободы и военных преступлениях против сотрудников гуманитарных миссий. Адвокат осужденного заявила, что не будет обжаловать этот приговор.

Сотрудника ООН из Канады на протяжении восьми месяцев удерживали в плену недалеко от Дамаска террористы, близкие к радикально-исламистскому объединению «Джебхат ан-Нусра». Оно добивается свержения президента Сирии Башара Асада, а также создания религиозного государства на основе исламского права. Федеральная прокуратура Германии считает, что «Джебхат ан-Нусра» причастно к убийствам нескольких тысяч человек.

Следствие заявило, что сириец неоднократно бывал в доме, где содержался канадец. Подсудимый в свою очередь утверждал, что не знал, что похищенный является сотрудником ООН, что за него требуют выкуп, а также что его вынуждали принять ислам. Однако судьи не поверили его словам. Обвинение требовало приговорить сирийца к 7 годам лишения свободы, защита настаивала на условном сроке в 2 года.

 
 
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Сирийского беженца в Германии приговорили к трем с половиной годам тюрьмы. Он был соучастником похищения сотрудника ООН в 2013 году.

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