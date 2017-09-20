Дочь президента Азербайджана делала селфи, пока отец выступал на Генассамблее ООН

Лейла Алиева, дочь президента Азербайджана, делала селфи в то время, когда ее отец с трибуны Генассамблеи ООН говорил о ситуации в Нагорном Карабахе. Момент попал в объектив телекамер.



Мехрибан и Лейла Алиевы. Кадр: Служба новостей ООН

Ильхам Алиев выступил на Генассамблее 20 сентября. В зале присутствовали его жена Мехрибан и дочь Лейла. Президент говорил о ситуации в Нагорном Карабахе. Лейла снимала на телефон сначала отца, а потом и себя (на видео с 1.20). Видео выступления президента Азербайджана опубликовано на Youtube-канале Службы новостей ООН.