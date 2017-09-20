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Дочь президента Азербайджана делала селфи, пока отец выступал на Генассамблее ООН
21.09.2017 12:08 — Новости Мира | Tut.by
Лейла Алиева, дочь президента Азербайджана, делала селфи в то время, когда ее отец с трибуны Генассамблеи ООН говорил о ситуации в Нагорном Карабахе. Момент попал в объектив телекамер.
Ильхам Алиев выступил на Генассамблее 20 сентября. В зале присутствовали его жена Мехрибан и дочь Лейла. Президент говорил о ситуации в Нагорном Карабахе. Лейла снимала на телефон сначала отца, а потом и себя (на видео с 1.20). Видео выступления президента Азербайджана
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Лейла Алиева, дочь президента Азербайджана, делала селфи в то время, когда ее отец с трибуны Генассамблеи ООН говорил о ситуации в Нагорном Карабахе. Момент попал в...
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