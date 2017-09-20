Мир в состоянии войны. Кто, где и за что сейчас воюет

21 сентября — Международный день мира и день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. Но сегодня в мире зафиксировано почти четыре десятка горячих точек. Где и за что сегодня воюет человечество — в материале TUT.BY.

Градация конфликтов: Вооруженный конфликт низкой интенсивности — противостояние по религиозным, этическим, политическим и иным причинам. Характеризуется низким уровнем нападений и жертв — менее 50 в год. Вооруженный конфликт средней интенсивности — эпизодические теракты и боевые действия с применением оружия. Характеризуется средним уровнем жертв — до 500 в год. Вооруженный конфликт высокой интенсивности — постоянные боевые действия с применением обычных средств вооружения и оружием массового поражения (за исключением ядерного оружия); привлечением иностранных государств и коалиций. Такие конфликты часто сопровождаются массовыми и многочисленными терактами. Характеризуется высоким уровнем жертв — от 500 в год и более.

Европа, Россия и Закавказье Конфликт на Донбассе Статус: регулярные столкновения между сепаратистами и украинскими военными, несмотря на режим прекращения огня Начало: 2014 год Количество погибших: с апреля 2014-го по август 2017 года — более 10 тысяч человек

Город Дебальцево, Донбасс, Украина. 20 февраля 2015 года. Фото: Reuters Вооруженный конфликт на Донбассе начался весной 2014 года. Пророссийски настроенные активисты, воодушевленные присоединением Россией Крыма и недовольные новой властью в Киеве, провозгласили создание Донецкой и Луганской народных республик. После попытки новых украинских властей силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях начался полномасштабный вооруженный конфликт, который тянется уже три года. Ситуация на Донбассе не сходит с мировой повестки дня, поскольку Киев обвиняет Москву в помощи самопровозглашенным республикам, в том числе — путем прямого военного вмешательства. Запад поддерживает эти обвинения, Москва последовательно их опровергает. Конфликт перешел из активной фазы в фазу средней интенсивности после запуска « нормандского формата » и начала встреч контактной группы по урегулированию кризиса в Украине . Но на востоке Украины по-прежнему стреляют, гибнут люди и с той, и с другой стороны. Кавказ и Нагорный Карабах В регионе есть еще два очага нестабильности, которые классифицируются как вооруженные конфликты. Война в начале 1990-х годов между Азербайджаном и Арменией привела к образованию непризнанной Нагорно-Карабахской Республики ( Республика Арцах ). Масштабные военные действия последний раз здесь были зафиксированы в апреле 2016 года, тогда погибли 33 человека . Но локальные вооруженные столкновения, в которых гибнут азербайджанцы и армяне, продолжаются до сих пор .

Солдат сил самообороны Нагорного Карабаха. 3 апреля 2016 года. Фото: Reuters Несмотря на все усилия России, обстановка на Кавказе остается крайне сложной: в Дагестане, Чечне и Ингушетии постоянно проводятся контртеррористические операции, российские спецслужбы докладывают о ликвидации бандформирований и террористических ячеек, но поток сообщений не уменьшается.

Фото: Reuters

Азия и Тихоокеанский регион Афганистан Статус: постоянные террористические атаки и вооруженные столкновения Начало конфликта: 1978 год Обострение конфликта: 2001 год Количество погибших: с 2001-го по август 2017 года — б олее 150 000 человек

Медики госпиталя в Кабуле осматривают мальчика, пострадавшего в результате теракта 15 сентября 2017 года. В этот день в Кабуле была подорвана заминированная автоцистерна на КПП, ведущем в дипломатический квартал. После терактов 9/11 в Афганистан вошел военный контингент НАТО и США. Режим талибов был свергнут, но в стране начался военный конфликт: правительство Афганистана при поддержке сил НАТО и США воюет с «Талибаном» и связанными с «Аль-Каидой» и «ИГ» исламистскими группировками. Несмотря на то что в Афганистане до сих пор остается 13 тысяч военных НАТО и США и сейчас ведутся дискуссии о том, не следует ли увеличить их количество , активность террористов в стране остается высокой: каждый месяц в республике гибнут десятки людей. Тлеющий Кашмирский конфликт и внутренние проблемы Индии и Пакистана В 1947 году на территории бывшей Британской Индии были образованы два государства — Индия и Пакистан. Раздел произошел по религиозному принципу: провинции с преимущественно мусульманским населением отошли Пакистану, а с индуистским большинством — Индии. Но не везде: несмотря на то что большинство населения Кашмира составляли мусульмане, этот регион был присоединен к Индии.

Жители провинции Кашмир стоят на обломках трех домов, разрушенных артиллерийским ударом пакистанских военных. Этот удар был нанесен в ответ на обстрел пакистанских территорий индийскими войсками, которые, в свою очередь, отреагировали на нападение боевиков, по их мнению — прибывших из Пакистана. Фото: Reuters С тех пор Кашмир — спорная территория между двумя странами и причина трех индо-пакистанских войн и нескольких более мелких военных конфликтов. По разным данным, за последние 70 лет он унес около 50 тысяч жизней. В апреле 2017 года Институт ООН по исследованию проблем разоружения опубликовал ежегодный доклад, где кашмирский конфликт упоминался как один из тех, что может спровоцировать военный конфликт с применением ядерного оружия. И Индия, и Пакистан входят в «клуб ядерных держав» с арсеналом в несколько десятков атомных боеголовок. Помимо общего конфликта, у каждой из стран есть несколько горячих точек с разной степенью интенсивности, и все они признаны международным сообществом как военные конфликты. В Пакистане их три: сепаратистские движения в западной провинции Белуджистан, борьба с группировкой «Техрик-е Талибан Пакистан» в непризнанном государстве Вазиристан и столкновения пакистанских силовиков с разными группировками боевиков в полуавтономном регионе «Федерально управляемые племенные территории» (FATA). Радикалы из этих регионов атакуют правительственные здания, сотрудников правоохранительных органов и устраивают теракты. В Индии насчитывается четыре горячие точки. В трех индийских штатах — Ассаме, Нагаленде и Манипуре из-за религиозно-этнических столкновений сильны националистические и сепаратистские движения, которые не брезгуют терактами и захватом заложников. А в 20 из 28 индийских штатов действуют наксалиты — маоистские боевые группы, которые требуют создания свободных самоуправляемых зон, где они (ну конечно же!) построят самый настоящий и правильный коммунизм. Наксалиты практикуют нападения на чиновников и правительственные войска и устраивают более половины терактов в Индии. Власти страны официально объявили наксалитов террористами и называют их главной внутренней угрозой безопасности страны. Мьянма Не так давно СМИ, которые обычно не уделяют внимание странам третьего мира, сосредоточили внимание на событиях в Мьянме .

Беженцы-рохинджа на границе с Бангладеш. 4 сентября 2017 года. Фото: Reuters В этой стране в августе обострился религиозно-этнический конфликт между жителями штата Ракхайн — араканцами-буддистами и мусульманами-рохинджа. Сотни сепаратистов из движения «Армии спасения рохинджа Аракана» (АСРА) совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции, были убиты 15 полицейских и военных. После этого войска приступили к антитеррористической операции: всего за одну неделю военными были убиты 370 сепаратистов-рохинджа, также сообщалось о 17 случайно погибших местных жителях. Сколько человек погибло в Мьянме в сентябре — до сих пор неизвестно. Сотни тысяч рохинджа бежали в Бангладеш, что привело к гуманитарному кризису. Южный Таиланд Ряд радикальных исламских организаций выступают за независимость южных провинций Яла, Паттани и Наратхиват от Таиланда и требуют либо создания независимого исламского государства, либо вхождения провинций в состав Малайзии.

Тайские солдаты осматривают место взрыва у отеля в курортной зоне южной провинции Паттани. 24 августа 2016 года. Фото: Reuters Бангкок на требования исламистов, подкрепляемых нападениями и терактами , реагирует контртеррористическими операциями и подавлениями локальных беспорядков. За 13 лет обострения конфликта в нем погибли более 6000 тысяч человек. Уйгурский конфликт Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР, сокращенное китайское название Синьцзян) расположен на северо-западе Китая. Он занимает шестую часть территории всего Китая, а большинство его жителей составляют уйгуры — мусульманский народ, представители которого далеко не всегда в восторге от национальной политики коммунистического руководства страны. В Пекине же воспринимают Синьцзян как регион «трех враждебных сил» — терроризма, религиозного экстремизма и сепаратизма. У китайских властей есть на то основания — действующая террористическая группировка «Исламское движение Восточного Туркестана», целью которого является создание исламского государства Китая, ответственна за беспорядки и теракты на территории Синьцзяна: за последние 10 лет в регионе погибли более 1000 человек.

Военный патруль идет мимо здания, которое было повреждено при взрыве в Урумчи, крупнейшем городе Синьцзян-Уйгурского автономного района. 22 мая 2014 года пять террористов-смертников совершили нападение, в результате которого погиб 31 человек. Фото: Reuters Сейчас конфликт характеризуется как вялотекущий, но Пекину уже пригрозили обострением ситуации после того, как власти Китая ввели запрет на ношение бород, хиджабов и совершения брачных и траурных церемоний по религиозным обычаям вместо светских. Кроме того, уйгуров призвали продавать алкоголь и табак в магазинах и не отмечать публично религиозные праздники. Вооруженный конфликт на Филиппинах Уже более четырех десятилетий на Филиппинах продолжается конфликт между Манилой и вооруженными группами мусульманских сепаратистов на юге страны, которые традиционно выступают за создание независимого исламского государства. Ситуация обострилась после того, как позиции «Исламского государства» на Ближнем Востоке значительно пошатнулись: многие исламисты устремились в Юго-Восточную Азию. Две крупные группировки «Абу Сайяф» и «Мауте» присягнули на верность «ИГ» и в мае захватили город Марави на филиппинском острове Минданао. Правительственные войска до сих пор не могут выбить боевиков из города. Также радикальные исламисты устраивают вооруженные нападения не только на юге, но и в столице Филиппин .

Фото: Reuters По последним данным, с мая по сентябрь этого года на Филиппинах в результате действий террористов в общей сложности погибли 45 гражданских лиц и 136 солдат и полицейских.

Северная и Южная Америка Мексика В 2016 году Мексика заняла второе место по числу погибших в списке государств, где продолжаются вооруженные столкновения, уступив только Сирии. Нюанс в том, что официально никакой войны на территории Мексики нет, но уже больше десяти лет идет битва между властями страны и наркокартелями. Последние еще воюют и между собой, и есть за что — доход от продажи наркотиков только в США составляет до 64 млрд долларов в год. И еще порядка 30 млрд долларов в год наркокартели получают от продажи наркотиков в Европу.

Судебный эксперт осматривает место преступления. Под мостом в городе Сьюдад-Хуарес было обнаружено тело женщины, убитой с особой жестокостью. На теле нашли записку: «Так будет со стукачами и с теми, кто крадет у своих». Фото: Reuters Мировое сообщество называет это противостояние в Мексике вооруженным конфликтом с высокой степенью интенсивности, и оправданно: даже в самый «мирный» 2014 год погибло более 14 тысяч человек, а всего с 2006 года жертвами «нарковойны» стали более 106 000 человек. «Северный треугольник» В Мексику наркотики попадают из Южной Америки. Все транзитные пути проходят через три страны «Северного треугольника» в Центральной Америке: Гондурас, Сальвадор и Гватемалу. «Северный треугольник» является одним из регионов с самым высоким уровнем насилия в мире, где расцвели мощные транснациональные преступные организации, многие из которых связаны с мексиканскими транзитерами наркотиков; местные организованные преступные группы; банды вроде Мара Сальватруча (MS-13) и «банда 18-й улицы» (М-18) и уличные группировки «пандильяс». Все эти группы и кланы постоянно ведут войну между собой за передел сфер влияния.

Члены МС-13, захваченные в результате спецоперации. Фото: Reuters Правительства Гондураса, Сальвадора и Гватемалы объявили войну как организованной, так и уличной преступности. Это решение горячо поддержали в США, куда за последние годы из-за высокого уровня насилия и коррупции иммигрировало 8,5% населения «Северного треугольника». Страны «Северного треугольника» также признаны участниками вооруженного конфликта с высокой степенью интенсивности. Колумбия Противостояние колумбийских властей и левоэкстремистских Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) продолжалось более 50 лет. За эти годы погибли около 220 тысяч человек, около 7 млн лишились дома. В 2016 году между властями Колумбии и FARC было подписано мирное соглашение . К договору отказались присоединяться повстанцы из Армии национального освобождения Колумбии (ELN), что вместе с проблемой крупномасштабного наркобизнеса оставляет военный конфликт в стране в статусе «средней интенсивности».

Командующий группировкой «Армия национального освобождения Колумбии» Йерсон. 30 августа 2017 года. Фото: Reuters

Африка: к югу от Сахары В Сомали больше 20 лет царит беззаконие: ни правительство, ни миротворцы ООН, ни военное вмешательство стран-соседей не могут остановить анархию. На территории Сомали активно действует радикальная исламистская группировка «Аш-Шабааб», а прибрежные районы стали зарабатывать пиратством.

Пострадавшие дети в больнице Могадишо в результате теракта, устроенного радикальными исламистами в столице Сомали 4 августа 2017 года. Фото: Reuters Радикальные исламисты терроризируют и Нигерию. Боевики «Боко Харам» контролируют примерно 20% территории на севере страны. С ними воюет армия Нигерии, которой помогают военные из соседних Камеруна, Чада и Нигера. Кроме джихадистов, в стране есть другая конфликтная зона в дельте реки Нигер. Контроль за нефтеносными районами более 20 лет с переменным успехом пытаются установить правительственные войска Нигерии и наемники нефтяных компаний с одной стороны и этнические группировки огони, игбо и иджо — с другой. Еще в одной стране, самом молодом из признанных государств в мире — Южном Судане, — гражданская война началась спустя два года после обретения независимости, в 2013-м, и несмотря на присутствие 12-тысячного миротворческого контингента ООН. Формально она идет между правительственными войсками и повстанцами, но по сути — между представителями доминирующей народности динка (к ней относится президент Салва Киир) и племени нуэр, из которого происходит вице-президент Риек Машар. Неспокойно и в Судане. В регионе Дарфур на западе страны с 2003 года длится межэтнический конфликт, вылившийся в вооруженное противостояние между центральным правительством, неформальными проправительственными арабскими вооруженными отрядами «Джанджавид» и местными повстанческими группировками. По разным оценкам, в результате Дарфурского конфликта погибли от 200 до 400 тыс. человек, 2,5 млн человек стали беженцами. Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками, туарегами, различными группировками сепаратистов и радикальными исламистами разгорелся в начале 2012 года. Отправной точкой событий стал военный переворот, в результате которого был свергнут действующий на тот момент глава государства Амаду Туре. Для поддержания порядка в стране находятся миротворцы ООН и французский контингент, но, несмотря на это, в Мали постоянно происходят теракты и захваты заложников.

Миротворцы ООН патрулируют улицы города Кидаль в Мали. 28 августа 2013 года. Фото: Reuters В восточных провинциях Демократической Республики Конго, несмотря на все усилия властей и миротворцев, ситуация остается напряженной уже много лет. На территории страны действуют различные исламистские и христианские группировки, вооруженные формирования местных племен и банды из соседних государств. Всех их привлекают колоссальные запасы богатых ископаемых: золото, алмазы, медь, олово, тантал, вольфрам, более половины мировых разведанных запасов урана. По данным Группы экспертов ООН по ДРК, незаконная добыча золота «однозначно остается основным источником финансирования вооруженных группировок». В Центральноафриканской Республике (ЦАР) в 2013 году мусульманские мятежники свергли христианского президента, после чего в стране начались межрелигиозные распри. С 2014 года в стране находится миротворческая миссия ООН.