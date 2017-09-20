Мир в состоянии войны. Кто, где и за что сейчас воюет

21 сентября — Международный день мира и день всеобщего прекращения огня и отказа от насилия. Но сегодня в мире зафиксировано почти четыре десятка горячих точек. Где и за что сегодня воюет человечество — в материале TUT.BY.
Градация конфликтов:
Вооруженный конфликт низкой интенсивности — противостояние по религиозным, этическим, политическим и иным причинам. Характеризуется низким уровнем нападений и жертв — менее 50 в год.
Вооруженный конфликт средней интенсивности — эпизодические теракты и боевые действия с применением оружия. Характеризуется средним уровнем жертв — до 500 в год.
Вооруженный конфликт высокой интенсивности — постоянные боевые действия с применением обычных средств вооружения и оружием массового поражения (за исключением ядерного оружия); привлечением иностранных государств и коалиций. Такие конфликты часто сопровождаются массовыми и многочисленными терактами. Характеризуется высоким уровнем жертв — от 500 в год и более.
Европа, Россия и Закавказье
Конфликт на Донбассе
Статус: регулярные столкновения между сепаратистами и украинскими военными, несмотря на режим прекращения огня
Вооруженный конфликт на Донбассе начался весной 2014 года. Пророссийски настроенные активисты, воодушевленные присоединением Россией Крыма и недовольные новой властью в Киеве, провозгласили создание Донецкой и Луганской народных республик. После попытки новых украинских властей силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях начался полномасштабный вооруженный конфликт, который тянется уже три года.
Ситуация на Донбассе не сходит с мировой повестки дня, поскольку Киев обвиняет Москву в помощи самопровозглашенным республикам, в том числе — путем прямого военного вмешательства. Запад поддерживает эти обвинения, Москва последовательно их опровергает.
Но на востоке Украины по-прежнему стреляют, гибнут люди и с той, и с другой стороны.
Кавказ и Нагорный Карабах
В регионе есть еще два очага нестабильности, которые классифицируются как вооруженные конфликты.
Война в начале 1990-х годов между Азербайджаном и Арменией привела к образованию непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Республика Арцах). Масштабные военные действия последний раз здесь были зафиксированы в апреле 2016 года, тогда погибли 33 человека. Но локальные вооруженные столкновения, в которых гибнут азербайджанцы и армяне, продолжаются до сих пор.
Несмотря на все усилия России, обстановка на Кавказе остается крайне сложной: в Дагестане, Чечне и Ингушетии постоянно проводятся контртеррористические операции, российские спецслужбы докладывают о ликвидации бандформирований и террористических ячеек, но поток сообщений не уменьшается.
Ближний Восток и Северная Африка
Весь регион в 2011 году потрясла «арабская весна». С тех пор и по настоящее время Сирия, Ливия, Йемен и Египет — горячие точки региона. Кроме того, уже много лет длится вооруженное противостояние в Ираке и Турции.
«Арабская весна» развязала в Сирии гражданскую войну. Спустя почти шесть лет воюющие стороны в этой стране делятся на три условных лагеря: тех, кто против сирийской власти и против террористов; тех, кто против террористов и за сирийскую власть; а также тех, кто против сирийской власти и за террористов.
В первый лагерь входит сирийская оппозиция, международная коалиция под руководством США (в ней состоят Франция, Дания, Великобритания, Австралия, Канада, Турция, Саудовская Аравия, Катар, Израиль — всего более 60 государств. Большинство из заявленных участников коалиции присутствуют в списке лишь номинально и оказывают помощь только на словах, а не на деле. — Прим. TUT.BY), а также курды, которые надеются после победы над Асадом и террористами создать на территории Сирии свое государство.
Второй альянс стремится победить террористов и сохранить режим Асада. Кроме, естественно, самого Башара Асада и его войск, в коалицию входят Россия, Ирак, Иран и Ливан.
К последнему лагерю относятся террористическая организация «Исламское государство», а также «Ахрар аш-Шам», «Фронт ан-Нусра Фатх-аль-Ислам» и множество других группировок.
По состоянию на сентябрь 2017 года позиции ИГ и его сателлитов шаткие как никогда — и проасадовская, и западная коалиция с завидным постоянством рапортуют об освобождении сирийских городов. Пока в обеих коалициях отложили решение о судьбе Сирии и ее президента до тех пор, пока не закончится борьба с исламскими радикалами. Что произойдет после того, как на территории страны не останется террористических группировок, придут ли стороны к соглашению и не вспыхнет ли между ними настоящая война, не берется гадать никто.
После вторжения США в 2003 году и крушения режима Саддама Хусейна в Ираке началась гражданская война и бунт против коалиционного правительства. А в 2014 году часть территории страны захватили боевики «Исламского государства». Сейчас с террористами воюет пестрая компания: иракская армия при поддержке войск США, курды, местные суннитские племена и шиитские формирования. Летом этого года был взят Мосул, самый крупный город из тех, что находились под контролем «ИГ», в настоящий момент идет борьба за контроль над провинцией Анбар.
Радикальные исламистские группировки воюют с Багдадом не только на поле боя — в Ираке постоянно происходят теракты с многочисленными жертвами.
Ливия
Статус: регулярные столкновения между различными группировками
Конфликт в Ливии также начался с «арабской весны». В 2011-м протестующих против режима Каддафи авиаударами поддержали США и НАТО. Революция победила, Муаммар Каддафи был убит толпой, но конфликт не угас. В 2014 году в Ливии разгорелась новая гражданская война, и с тех пор в стране царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Кроме того есть и третья сила — ливийская национальная армия, которая воюет с боевиками «Исламского государства» и другими радикальными группировками. Ситуация осложняется и междоусобицей местных племен.
Йемен
Статус: регулярные ракетные и авиаудары, столкновения между различными группировками
Йемен — еще одна страна, конфликт в которой берет свое начало с «арабской весны» 2011 года. Управлявший Йеменом 33 года президент Али Абдалла Салех передал свои полномочия вице-президенту страны Абд Раббо Мансур аль-Хади, который год спустя победил на досрочных выборах. Однако удержать власть в стране он не сумел: в 2014 году вспыхнула гражданская война между шиитскими повстанцами (хуситами) и суннитским правительством. Аль-Хади поддержала Саудовская Аравия, которая совместно с другими суннитскими монархиями и с согласия США организовала коалицию и помогает как наземными операциями, так и ударами с воздуха. В борьбу также включился бывший президент Салех, которого поддерживает часть шиитских повстанцев и «Аль-Каида на Аравийском полуострове».
ООН в Йемене объявил гуманитарную катастрофу — в стране царит голод, эпидемия холеры и непрекращающиеся боевые действия.
Вооруженный конфликт на Синайском полуострове между правительством Египта и исламистами начался после свержения Хосни Мубарака в 2011 году и последующего военного переворота. На Синайском полуострове в Египте появились несколько десятков вооруженных группировок исламских радикалов. Самыми крупными из них стала «Вилайет Синай», присягнувшая на верность «Исламскому государству», «Аль-Каида», ХАМАС и «Братья-мусульмане». Исламисты периодически организуют теракты, захватывают дороги, совершают нападения на египетские Вооруженные силы и полицию. Те, в свою очередь, проводят контртеррористические операции.
Для белорусов кажется странным тот факт, что одно из самых популярных туристических направлений в Беларуси, Синайский полуостров в Египте (именно там расположен Шарм-эш-Шейх) является горячей точкой, но это так. Большинство терактов и столкновений происходят главным образом на северо-востоке провинции Северный Синай: в районах Рафаха, Шейх-Зувейда и Эль-Ариши, реже вооруженные столкновения происходят в других районах Синайского полуострова и на приграничных территориях сектора Газа и Израиля.
Турецко-курдский конфликт
Статус: постоянные террористические атаки и вооруженные столкновения
Вооруженное противостояние между правительством Турции и бойцами Рабочей партии Курдистана, ведущими борьбу за создание курдской автономии в составе Турции, продолжается с 1984 года до настоящего времени. В последние два года конфликт обострился: турецкие власти обвинили курдов в нескольких террористических атаках, после чего провели зачистки.
«Интифада ножей» и Ливан
В регионе есть еще несколько горячих точек, которые военные эксперты относят к «вооруженным конфликтам» низкой степени интенсивности.
В первую очередь, это палестино-израильский конфликт, очередное обострение которого назвали «интифадой ножей». В период с 2015-го по 2016 год произошло более 250 нападений исламских радикалов, вооруженных холодным оружием, на израильтян. В результате погибли 36 израильтян, 5 иностранцев и 246 палестинцев. В этом году нападения с ножами и отвертками сошли на нет, но вооруженные атаки продолжаются: в июле трое арабов застрелили одного сотрудника полиции Израиля на Храмовой горе в Иерусалиме.
Еще одна тлеющая горячая точка — Ливан. Тлеющий конфликт в Ливане находится в низкой степени интенсивности лишь благодаря подчеркнутому нейтралитету властей в отношении гражданской войны в Сирии и связанного с ней конфликта в Ливане между суннитами и шиитами. Шииты Ливана и группировка «Хезболла» поддерживают проасадовскую коалицию, сунниты выступают против, а радикальные исламистские группировки — против властей Ливана. Периодически возникают вооруженные столкновения и происходят теракты: крупнейшим из них за последнее время стал двойной теракт в Бейруте в 2015 году, в результате которого погибли 43 человека.
Азия и Тихоокеанский регион
Афганистан
Статус: постоянные террористические атаки и вооруженные столкновения
После терактов 9/11 в Афганистан вошел военный контингент НАТО и США. Режим талибов был свергнут, но в стране начался военный конфликт: правительство Афганистана при поддержке сил НАТО и США воюет с «Талибаном» и связанными с «Аль-Каидой» и «ИГ» исламистскими группировками.
Несмотря на то что в Афганистане до сих пор остается 13 тысяч военных НАТО и США и сейчас ведутся дискуссии о том, не следует ли увеличить их количество, активность террористов в стране остается высокой: каждый месяц в республике гибнут десятки людей.
Тлеющий Кашмирский конфликт и внутренние проблемы Индии и Пакистана
В 1947 году на территории бывшей Британской Индии были образованы два государства — Индия и Пакистан. Раздел произошел по религиозному принципу: провинции с преимущественно мусульманским населением отошли Пакистану, а с индуистским большинством — Индии. Но не везде: несмотря на то что большинство населения Кашмира составляли мусульмане, этот регион был присоединен к Индии.
С тех пор Кашмир — спорная территория между двумя странами и причина трех индо-пакистанских войн и нескольких более мелких военных конфликтов. По разным данным, за последние 70 лет он унес около 50 тысяч жизней. В апреле 2017 года Институт ООН по исследованию проблем разоружения опубликовал ежегодный доклад, где кашмирский конфликт упоминался как один из тех, что может спровоцировать военный конфликт с применением ядерного оружия. И Индия, и Пакистан входят в «клуб ядерных держав» с арсеналом в несколько десятков атомных боеголовок.
Помимо общего конфликта, у каждой из стран есть несколько горячих точек с разной степенью интенсивности, и все они признаны международным сообществом как военные конфликты.
В Пакистане их три: сепаратистские движения в западной провинции Белуджистан, борьба с группировкой «Техрик-е Талибан Пакистан» в непризнанном государстве Вазиристан и столкновения пакистанских силовиков с разными группировками боевиков в полуавтономном регионе «Федерально управляемые племенные территории» (FATA). Радикалы из этих регионов атакуют правительственные здания, сотрудников правоохранительных органов и устраивают теракты.
В Индии насчитывается четыре горячие точки. В трех индийских штатах — Ассаме, Нагаленде и Манипуре из-за религиозно-этнических столкновений сильны националистические и сепаратистские движения, которые не брезгуют терактами и захватом заложников.
А в 20 из 28 индийских штатов действуют наксалиты — маоистские боевые группы, которые требуют создания свободных самоуправляемых зон, где они (ну конечно же!) построят самый настоящий и правильный коммунизм. Наксалиты практикуют нападения на чиновников и правительственные войска и устраивают более половины терактов в Индии. Власти страны официально объявили наксалитов террористами и называют их главной внутренней угрозой безопасности страны.
Мьянма
Не так давно СМИ, которые обычно не уделяют внимание странам третьего мира, сосредоточили внимание на событиях в Мьянме.
В этой стране в августе обострился религиозно-этнический конфликт между жителями штата Ракхайн — араканцами-буддистами и мусульманами-рохинджа. Сотни сепаратистов из движения «Армии спасения рохинджа Аракана» (АСРА) совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции, были убиты 15 полицейских и военных. После этого войска приступили к антитеррористической операции: всего за одну неделю военными были убиты 370 сепаратистов-рохинджа, также сообщалось о 17 случайно погибших местных жителях. Сколько человек погибло в Мьянме в сентябре — до сих пор неизвестно. Сотни тысяч рохинджа бежали в Бангладеш, что привело к гуманитарному кризису.
Южный Таиланд
Ряд радикальных исламских организаций выступают за независимость южных провинций Яла, Паттани и Наратхиват от Таиланда и требуют либо создания независимого исламского государства, либо вхождения провинций в состав Малайзии.
Бангкок на требования исламистов, подкрепляемых нападениями и терактами, реагирует контртеррористическими операциями и подавлениями локальных беспорядков. За 13 лет обострения конфликта в нем погибли более 6000 тысяч человек.
Уйгурский конфликт
Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР, сокращенное китайское название Синьцзян) расположен на северо-западе Китая. Он занимает шестую часть территории всего Китая, а большинство его жителей составляют уйгуры — мусульманский народ, представители которого далеко не всегда в восторге от национальной политики коммунистического руководства страны. В Пекине же воспринимают Синьцзян как регион «трех враждебных сил» — терроризма, религиозного экстремизма и сепаратизма.
У китайских властей есть на то основания — действующая террористическая группировка «Исламское движение Восточного Туркестана», целью которого является создание исламского государства Китая, ответственна за беспорядки и теракты на территории Синьцзяна: за последние 10 лет в регионе погибли более 1000 человек.
Сейчас конфликт характеризуется как вялотекущий, но Пекину уже пригрозили обострением ситуации после того, как власти Китая ввели запрет на ношение бород, хиджабов и совершения брачных и траурных церемоний по религиозным обычаям вместо светских. Кроме того, уйгуров призвали продавать алкоголь и табак в магазинах и не отмечать публично религиозные праздники.
Вооруженный конфликт на Филиппинах
Уже более четырех десятилетий на Филиппинах продолжается конфликт между Манилой и вооруженными группами мусульманских сепаратистов на юге страны, которые традиционно выступают за создание независимого исламского государства. Ситуация обострилась после того, как позиции «Исламского государства» на Ближнем Востоке значительно пошатнулись: многие исламисты устремились в Юго-Восточную Азию. Две крупные группировки «Абу Сайяф» и «Мауте» присягнули на верность «ИГ» и в мае захватили город Марави на филиппинском острове Минданао. Правительственные войска до сих пор не могут выбить боевиков из города. Также радикальные исламисты устраивают вооруженные нападения не только на юге, но и в столице Филиппин.
По последним данным, с мая по сентябрь этого года на Филиппинах в результате действий террористов в общей сложности погибли 45 гражданских лиц и 136 солдат и полицейских.
Северная и Южная Америка
Мексика
В 2016 году Мексика заняла второе место по числу погибших в списке государств, где продолжаются вооруженные столкновения, уступив только Сирии. Нюанс в том, что официально никакой войны на территории Мексики нет, но уже больше десяти лет идет битва между властями страны и наркокартелями. Последние еще воюют и между собой, и есть за что — доход от продажи наркотиков только в США составляет до 64 млрд долларов в год. И еще порядка 30 млрд долларов в год наркокартели получают от продажи наркотиков в Европу.
Мировое сообщество называет это противостояние в Мексике вооруженным конфликтом с высокой степенью интенсивности, и оправданно: даже в самый «мирный» 2014 год погибло более 14 тысяч человек, а всего с 2006 года жертвами «нарковойны» стали более 106 000 человек.
«Северный треугольник»
В Мексику наркотики попадают из Южной Америки. Все транзитные пути проходят через три страны «Северного треугольника» в Центральной Америке: Гондурас, Сальвадор и Гватемалу.
«Северный треугольник» является одним из регионов с самым высоким уровнем насилия в мире, где расцвели мощные транснациональные преступные организации, многие из которых связаны с мексиканскими транзитерами наркотиков; местные организованные преступные группы; банды вроде Мара Сальватруча (MS-13) и «банда 18-й улицы» (М-18) и уличные группировки «пандильяс». Все эти группы и кланы постоянно ведут войну между собой за передел сфер влияния.
Правительства Гондураса, Сальвадора и Гватемалы объявили войну как организованной, так и уличной преступности. Это решение горячо поддержали в США, куда за последние годы из-за высокого уровня насилия и коррупции иммигрировало 8,5% населения «Северного треугольника».
Страны «Северного треугольника» также признаны участниками вооруженного конфликта с высокой степенью интенсивности.
Колумбия
Противостояние колумбийских властей и левоэкстремистских Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) продолжалось более 50 лет. За эти годы погибли около 220 тысяч человек, около 7 млн лишились дома. В 2016 году между властями Колумбии и FARC было подписано мирное соглашение. К договору отказались присоединяться повстанцы из Армии национального освобождения Колумбии (ELN), что вместе с проблемой крупномасштабного наркобизнеса оставляет военный конфликт в стране в статусе «средней интенсивности».
Африка: к югу от Сахары
В Сомали больше 20 лет царит беззаконие: ни правительство, ни миротворцы ООН, ни военное вмешательство стран-соседей не могут остановить анархию. На территории Сомали активно действует радикальная исламистская группировка «Аш-Шабааб», а прибрежные районы стали зарабатывать пиратством.
Радикальные исламисты терроризируют и Нигерию. Боевики «Боко Харам» контролируют примерно 20% территории на севере страны. С ними воюет армия Нигерии, которой помогают военные из соседних Камеруна, Чада и Нигера.
Кроме джихадистов, в стране есть другая конфликтная зона в дельте реки Нигер. Контроль за нефтеносными районами более 20 лет с переменным успехом пытаются установить правительственные войска Нигерии и наемники нефтяных компаний с одной стороны и этнические группировки огони, игбо и иджо — с другой.
Еще в одной стране, самом молодом из признанных государств в мире — Южном Судане, — гражданская война началась спустя два года после обретения независимости, в 2013-м, и несмотря на присутствие 12-тысячного миротворческого контингента ООН. Формально она идет между правительственными войсками и повстанцами, но по сути — между представителями доминирующей народности динка (к ней относится президент Салва Киир) и племени нуэр, из которого происходит вице-президент Риек Машар.
Неспокойно и в Судане. В регионе Дарфур на западе страны с 2003 года длится межэтнический конфликт, вылившийся в вооруженное противостояние между центральным правительством, неформальными проправительственными арабскими вооруженными отрядами «Джанджавид» и местными повстанческими группировками. По разным оценкам, в результате Дарфурского конфликта погибли от 200 до 400 тыс. человек, 2,5 млн человек стали беженцами.
Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками, туарегами, различными группировками сепаратистов и радикальными исламистами разгорелся в начале 2012 года. Отправной точкой событий стал военный переворот, в результате которого был свергнут действующий на тот момент глава государства Амаду Туре. Для поддержания порядка в стране находятся миротворцы ООН и французский контингент, но, несмотря на это, в Мали постоянно происходят теракты и захваты заложников.
В восточных провинциях Демократической Республики Конго, несмотря на все усилия властей и миротворцев, ситуация остается напряженной уже много лет. На территории страны действуют различные исламистские и христианские группировки, вооруженные формирования местных племен и банды из соседних государств. Всех их привлекают колоссальные запасы богатых ископаемых: золото, алмазы, медь, олово, тантал, вольфрам, более половины мировых разведанных запасов урана. По данным Группы экспертов ООН по ДРК, незаконная добыча золота «однозначно остается основным источником финансирования вооруженных группировок».
В Центральноафриканской Республике (ЦАР) в 2013 году мусульманские мятежники свергли христианского президента, после чего в стране начались межрелигиозные распри. С 2014 года в стране находится миротворческая миссия ООН.
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