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Полиция засекретила все решения судов по делу Шеремета

21.09.2017 13:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Национальная полиция с 24 июля 2017 года засекретили все решения судов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета из соображений безопасности. Об этом говорится в ответе Государственной судебной администрации на запрос «Украинских новостей».


Фото: Радио Свобода

«Постановлением Главного следственного управления Национальной полиции от 24 июля 2017 года о применении мер безопасности в отношении лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве, предприятие (государственное предприятие „Информационные судебные системы“) обязано ограничить в Едином реестре судебных решений полный и общий доступ к определениям, принятым следственными судьями Печерского районного суда Киева по ходатайствам в уголовном производстве», — сказано в нем.

Причина этого решения Нацполиции не указана.

«Украинская правда» обратилась в полицию за комментарием. В Государственную судебную администрацию УП обращалась по этому поводу 1 сентября — но ответа до сих пор не получила.

Сейчас в Едином реестре судебных решений изъято из открытого доступа более 200 решений по делу об убийстве Шеремета.

В частности, изъяты решения о предоставлении полиции информации о мобильных переговоры возможных фигурантов уголовного производства.

Как известно, 20 июля 2016 года автомобиль, за рулем которого находился Шеремет, был взорван в центре Киева.

Как известно, Павлу Шеремету подложили взрывчатку под автомобиль. Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

Журналисты «Слідство.Інфо» в документальном фильме «Убийство Павла», опираясь на записи камер наблюдения в районе взрыва, установили: взрывчатку ночью заложила под авто женщина, ее прикрывал мужчина — они находились рядом с местом взрыва и утром 20 июля.

Кроме того, в ту ночь под домом, где жил Шеремет, стояли подозрительные красный «Мерседес» и серая «Шкода», водитель последней Игорь Устименко оказался бывшим сотрудником СБУ. В Службе безопасности заявили, что он не выполнял задач ведомства. 15 мая Устименко допросили.

В полиции признали, что допустили ошибки при расследовании убийства Шеремета.

Комитет защиты журналистов (CPJ) констатировал, что за год расследование убийства Шеремета не дало результатов — и предложил провести международное расследование. Там не исключают, что к убийству Шеремета могут быть причастны власти Беларуси, России и Украины.

Президент Петр Порошенко предложил включить международно признанного расследователя в украинскую следственную группу по делу Шеремета.

В начале расследования Порошенко называл его делом чести полиции и обещал сделать все, чтобы виновных наказали. В мае 2017 года президент признался, что ждал лучшего результата.

 
Теги: Новости
 
 
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Национальная полиция с 24 июля 2017 года засекретили все решения судов по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета из соображений безопасности.

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