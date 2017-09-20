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Папа римский признал, что Церковь поздно обратила внимание на проблему педофилии

21.09.2017 14:52 — Новости Мира | Tut.by  
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Папа римский Франциск признал, что Церковь «с опозданием признала» проблему педофилии среди католических священников и поздно взялась ее решать. Об этом понтифик заявил в четверг на аудиенции для членов папской комиссии по защите несовершеннолетних, сообщает служба печати Святого престола.


Фото: Reuters

«На проблему педофилии Церковь обратила внимание поздно, а когда поздно замечаешь, поздно и предпринимаешь действия, чтобы найти решение. Я это знаю и поэтому говорю: мы опоздали. Возможно, старая практика переводить людей (священников в другие приходы — прим. ТАСС) и не обращаться к корню проблемы притупила совесть», — сказал Франциск.

Он добавил, что виновные в преступлениях педофилии никогда не будут помилованы. «Тот, кто признан виновным в педофилии и наказан за это, может обратиться к папе за помилованием, но я никогда не даровал и не дарую и впредь помилование», — заверил глава Римско-католической церкви. Франциск добавил, что педофилия «больно ударяет по всему человечеству», а для Церкви стала «позором». «Педофилия — страшный грех», — заключил Франциск.

Громкий скандал о многочисленных случаях сексуальных надругательств над детьми и подростками со стороны католических священнослужителей в разных странах разгорелся еще во время понтификата предшественника Франциска — Бенедикта XVI. Многие полагают, что скандал послужил одной из причин его отречения от престола в 2013 году. Дела о педофилии касаются не только непосредственно священников, надругавшихся над юными прихожанами, но и вышестоящих иерархов Римско-католической церкви, которые покрывали эти преступления.

Многие из этих случаев произошли в период, когда престол Святого Петра занимал Иоанн Павел II (1978−2005).

 
 
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Виновные в таких преступлениях священники никогда не будут помилованы, подчеркнул понтифик.

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