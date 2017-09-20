Под завалами школы в Мехико обнаружили выживших детей

В Мексике спасатели и волонтеры продолжают поиски оказавшихся под завалами людей. Основные усилия сосредоточены на разборе завалов начальной школы в Мехико, где под руинами остаются не менее пяти детей. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщает AFP.



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Школа Энрике Ребсамен в Мехико обрушилась после землетрясения, произошедшего 19 сентября. Пока спасателям удалось спасти 11 школьников и одну учительницу. Также из-под завалов извлечены тела 21 ребенка и пяти взрослых. Еще около тридцати детей числятся пропавшими без вести.

Спасатели обнаружили живыми пять подростков, однако они заблокированы металлической решеткой. С одной из школьниц удалось установить контакт, а также обеспечить ее водой и кислородом. Однако спасатели пока не нашли способа извлечь ее без риска обрушения стен, рассказал в эфире национального телевидения адмирал Хосе Луи Вергара.

По последним данным, жертвами землетрясения в Мексике стал 251 человек. В Мехико погибли 115 человек, в штате Морелос — 73, в Пуэбле — 44, в штате Мехико — еще 13, пять человек погибли в Герреро и один — в Оахаке.

Среди погибших — трое иностранцев, граждане Испании, Тайваня и Панамы. Спасатели предупреждают, что число жертв еще может возрасти, так как сотни человек числятся пропавшими без вести.

Многие страны, прежде всего Израиль, Чили и Сальвадор, отправили в Мексику спасателей и грузы с гуманитарной помощью. Также в разборах завалов и в оказании первой помощи пострадавшим задействованы тысячи добровольцев. Президент страны Энрике Пена Ньето объявил трехдневный траур в память о погибших.