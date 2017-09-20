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Ущерб от урагана "Харви" составил почти 600 млн долларов

21.09.2017 19:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Ущерб от урагана «Харви», который обрушился 25 августа на побережье штата Техас, оценивается в $ 593 млн.


Фото: Reuters

Об этом сообщило в четверг информационное агентство Associated Press со ссылкой на оценки страховой компании Allstate.

При этом представители фирмы подчеркнули, что размер ущерба может вырасти, поскольку еще не все пострадавшие от удара стихии смогли оценить масштабы повреждения принадлежащей им собственности.

«Харви» — самый мощный ураган в США за последние 12 лет. Его жертвами стали 82 человека. Для восстановления юга страны от урагана Дональд Трамп распорядился выделить из федерального бюджета $ 15,25 млрд.

 
 
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При этом представители фирмы подчеркнули, что размер ущерба может вырасти, поскольку еще не все пострадавшие от удара стихии смогли оценить масштабы повреждения...

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