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Ущерб от урагана "Харви" составил почти 600 млн долларов
21.09.2017 19:30 — Новости Мира | Tut.by
Ущерб от урагана «Харви», который
Об этом сообщило в четверг информационное агентство
При этом представители фирмы подчеркнули, что размер ущерба может вырасти, поскольку еще не все пострадавшие от удара стихии смогли оценить масштабы повреждения принадлежащей им собственности.
«Харви» — самый мощный ураган в США за последние 12 лет. Его
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При этом представители фирмы подчеркнули, что размер ущерба может вырасти, поскольку еще не все пострадавшие от удара стихии смогли оценить масштабы повреждения...
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