Ущерб от урагана «Харви», который обрушился 25 августа на побережье штата Техас, оценивается в $ 593 млн.



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Об этом сообщило в четверг информационное агентство Associated Press со ссылкой на оценки страховой компании Allstate.

При этом представители фирмы подчеркнули, что размер ущерба может вырасти, поскольку еще не все пострадавшие от удара стихии смогли оценить масштабы повреждения принадлежащей им собственности.

«Харви» — самый мощный ураган в США за последние 12 лет. Его жертвами стали 82 человека. Для восстановления юга страны от урагана Дональд Трамп распорядился выделить из федерального бюджета $ 15,25 млрд.