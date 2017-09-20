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Трамп объявил о новых санкциях против Северной Кореи
21.09.2017 20:34 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп объявил о новых экономических санкциях в отношении Северной Кореи и стран, которые ведут бизнес с КНДР, об этом сообщает агентство Bloomberg.
«Толерантность к этой позорной практике должна закончиться сейчас», — заявил Трамп, говоря о ядерной политике КНДР. «Ядерное оружие Северной Кореи и ее ракетные разработки — это серьезная угроза миру и безопасности», — добавил американский глава.
Он также похвалил китайского лидера Си Цзиньпина, по распоряжению которого центральный банк Китая запретил китайским кредитным организациям вести бизнес с северокорейскими компаниями. Такую политику Трамп назвал «очень смелым» и «неожиданным» шагом.
Трамп также добавил, что Соединенные Штаты в течение 25 лет работают над проблемой Северной Кореи, но предыдущие президентские администрации «ничего не делали, поэтому мы находимся в той ситуации, которая сложилась сегодня».
Ранее сегодня министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо
Выступая на Генеральной Ассамблее ООН 19 сентября,
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"Толерантность к этой позорной практике должна закончиться сейчас", - заявил Трамп, говоря о ядерной политике КНДР.
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