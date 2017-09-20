Трамп объявил о новых санкциях против Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп объявил о новых экономических санкциях в отношении Северной Кореи и стран, которые ведут бизнес с КНДР, об этом сообщает агентство Bloomberg.



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«Толерантность к этой позорной практике должна закончиться сейчас», — заявил Трамп, говоря о ядерной политике КНДР. «Ядерное оружие Северной Кореи и ее ракетные разработки — это серьезная угроза миру и безопасности», — добавил американский глава.

Он также похвалил китайского лидера Си Цзиньпина, по распоряжению которого центральный банк Китая запретил китайским кредитным организациям вести бизнес с северокорейскими компаниями. Такую политику Трамп назвал «очень смелым» и «неожиданным» шагом.

Трамп также добавил, что Соединенные Штаты в течение 25 лет работают над проблемой Северной Кореи, но предыдущие президентские администрации «ничего не делали, поэтому мы находимся в той ситуации, которая сложилась сегодня».

Ранее сегодня министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо назвал угрозы Трампа в адрес КНДР «лаем собаки». «Если он думает, что может напугать нас лаем собаки, то это настоящий собачий сон», — приводит заявление Ли Ён Хо.

Выступая на Генеральной Ассамблее ООН 19 сентября, Трамп заявил , что США могут «полностью уничтожить» Северную Корею. У США не останется другого выбора, если КНДР продолжит угрожать США и союзникам.