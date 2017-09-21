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США поддержали Киев в вопросе присутствия миротворцев на Донбассе
21.09.2017 22:35 — Новости Мира | Tut.by
США полностью поддерживают идею размещения
«Важно, что США полностью поддержали предложения, озвученные нами еще в 2015 году, относительно размещения миротворцев ООН с мандатом СБ ООН, включая неконтролируемый участок украино-российской границы», — сказал Порошенко.
По его словам, стороны подтвердили, что их совместная цель — «деоккупация, возобновление суверенитета и принесение мира на украинскую землю».
Кроме того, стороны обсудили расширение экономического сотрудничества, а также взаимодействия в военной сфере.
Дональд Трамп отметил, что Украина за последнее время достигла значительного прогресса.
«С тех пор как мы встретились с вами в Белом доме, вы на самом деле добились значительного прогресса», — сказал Трамп. По его словам, «нельзя сказать, что жизнь в Украине легче всего», но ситуация там «становится все лучше и лучше с каждым днем».
«Компании приходят в Украину, они видят там огромный потенциал», — добавил президент США.
«Я правда считаю, что наше сотрудничество в сферах безопасности и обороны при вашем руководстве очень быстро приносит важные результаты. Во-вторых, серьезно улучшилось наше экономическое сотрудничество», — со своей стороны отметил Порошенко. Он сообщил, что товарооборот между Украиной и США вырос в 2,5 раза.
Главе украинского государства был задан вопрос о том, хотел бы ли он получать больше военной помощи от Вашингтона. «У нас замечательное сотрудничество с Соединенными Штатами в оборонном секторе и сфере безопасности. Определенно. И мы очень этим удовлетворены», — сказал Порошенко.
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Стороны подтвердили, что их совместная цель - "деоккупация, возобновление суверенитета и принесение мира на украинскую землю".
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