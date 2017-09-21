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Генсек НАТО прокомментировал российско-белорусские учения "Запад-2017"

21.09.2017 22:04 — Новости Мира | Tut.by  
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Любые страны имеют право проводить военные учения. Но важно, чтобы они проходили открыто и прозрачно. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН.


«Важно, чтобы была максимальная открытость и предсказуемость во избежание непонимания и инцидентов, поскольку они могут создать очень опасные ситуации», — заявил Столтенберг, комментируя российско-белорусские маневры «Запад-2017», сообщает ТАСС.

Столтенберг также сообщил, что сейчас альянс оценивает масштаб прошедших учений. «Наша озабоченность касается того, что, согласно сведениям, полученным от партнеров, масштаб учений „Запад“ гораздо значительнее, чем то, что анонсировала Россия», — цитирует РИА «Новости» Столтенберга.

Совместные учения Вооруженных сил Беларуси и России завершились 20 сентября на общевойсковом полигоне под Борисовом. Они проходили с 14 сентября на шести полигонах и двух участках местности в Беларуси и трех полигонах в России. В них задействованы 12 700 военнослужащих (из них около 10 тысяч — в Беларуси), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.

Опасения о том, что реальное количество задействованных в учениях военнослужащих значительно превышает заявленное, ранее высказывали такие входящие в НАТО страны, как Германия и Литва.

При этом представители НАТО высказывали недовольство тем, что наблюдателей пригласили присутствовать на учениях исключительно в «дни для посещения», что, по словам представителей альянса, «не является заменой предусмотренному всеобъемлющему наблюдению».

 
 
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Столтенберг также сообщил, что сейчас альянс оценивает масштаб прошедших учений.

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