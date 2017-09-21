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Генсек НАТО прокомментировал российско-белорусские учения "Запад-2017"
21.09.2017 22:04 — Новости Мира | Tut.by
Любые страны имеют право проводить военные учения. Но важно, чтобы они проходили открыто и прозрачно. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН.
«Важно, чтобы была максимальная открытость и предсказуемость во избежание непонимания и инцидентов, поскольку они могут создать очень опасные ситуации», — заявил Столтенберг, комментируя российско-белорусские маневры «Запад-2017», сообщает
Столтенберг также сообщил, что сейчас альянс оценивает масштаб прошедших учений. «Наша озабоченность касается того, что, согласно сведениям, полученным от партнеров, масштаб учений „Запад“ гораздо значительнее, чем то, что анонсировала Россия», —
Совместные учения Вооруженных сил Беларуси и России
Опасения о том, что реальное количество задействованных в учениях военнослужащих
При этом представители НАТО
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Столтенберг также сообщил, что сейчас альянс оценивает масштаб прошедших учений.
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