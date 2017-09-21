Любые страны имеют право проводить военные учения. Но важно, чтобы они проходили открыто и прозрачно. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН.





«Важно, чтобы была максимальная открытость и предсказуемость во избежание непонимания и инцидентов, поскольку они могут создать очень опасные ситуации», — заявил Столтенберг, комментируя российско-белорусские маневры «Запад-2017», сообщает ТАСС .

Столтенберг также сообщил, что сейчас альянс оценивает масштаб прошедших учений. «Наша озабоченность касается того, что, согласно сведениям, полученным от партнеров, масштаб учений „Запад“ гораздо значительнее, чем то, что анонсировала Россия», — цитирует РИА «Новости» Столтенберга.

Совместные учения Вооруженных сил Беларуси и России завершились 20 сентября на общевойсковом полигоне под Борисовом. Они проходили с 14 сентября на шести полигонах и двух участках местности в Беларуси и трех полигонах в России. В них задействованы 12 700 военнослужащих (из них около 10 тысяч — в Беларуси), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.

Опасения о том, что реальное количество задействованных в учениях военнослужащих значительно превышает заявленное , ранее высказывали такие входящие в НАТО страны, как Германия и Литва.

При этом представители НАТО высказывали недовольство тем, что наблюдателей пригласили присутствовать на учениях исключительно в «дни для посещения», что, по словам представителей альянса, «не является заменой предусмотренному всеобъемлющему наблюдению».