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"Нафтагаз Украины" требует от России 7 миллиардов долларов за потерю активов в Крыму

22.09.2017 00:39 — Новости Мира | Tut.by  
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Сумма иска компании «Нафтагаз Украины» к России в связи с захватом активов в Крыму в настоящее время составляет 7 млрд долларов. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил коммерческий директор «Нафтагаза» Юрий Витренко на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, сумма без процентов составляет 5 миллиардов долларов.

В нее «входят и производственные активы нашей дочерней компании «Черноморнафтагаз», и принадлежащий «Нафтагазу» газ в подземном хранилище в Крыму, и активы других дочерних компаний, написал он.

По мнению Витренко, подача иска не свидетельствует о том, что «Крым перестал быть частью Украины». «Мы только констатируем факт, что в результате незаконной аннексии Крыма, его сейчас контролирует Российская Федерация», — добавил он.

Ранее НАК «Нафтагаз Украины» и 6 ее дочерних компаний: «Черноморнафтагаз», «Укртрансгаз», «Ликво», «Укргаздобыча», «Укртранснефть» и «Газ Украины» — подали в трибунал, сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге, иск о возмещении убытков, нанесенных незаконным захватом Россией активов группы в Крыму. Вынесение трибуналом решения по делу запланировано до конца 2018 года, сообщают «Українські Новини».

 
 
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