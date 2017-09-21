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Глава МИД КНДР заявил о возможности нового испытания водородной бомбы
22.09.2017 07:29 — Новости Мира | Tut.by
Пхеньян может рассмотреть возможность нового испытания водородной бомбы в ответ на агрессивную политику США. Как сообщило в пятницу агентство
«Это может быть самый мощный взрыв водородной бомбы в Тихом [океане]», — привело его слова Yonhap. При этом в сообщении не уточняется, в каком именно районе может быть проведено испытание. Впрочем, глава дипломатического ведомства отметил, что соответствующие решения принимает лидер страны. «Мы не имеем представления, какие действия могут быть предприняты, поскольку приказ о них отдает лидер Ким Чен Ын», — сказал он.
Вопрос к главе внешнеполитического ведомства КНДР связан с опубликованным ранее в пятницу заявлением Ким Чен Ына, в котором северокорейский лидер сравнил заявление президента США Дональда Трампа о возможности
Ли Ён Хо находится в Нью-Йорке, где в эти дни проходит Генеральная Ассамблея ООН. Он должен был выступить с трибуны в четверг, однако перенес свою речь на 23 сентября.
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По словам Ли Ён Хо, это может стать самым мощным взрывом водородной бомбы в Тихом океане.
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