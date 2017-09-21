Глава МИД КНДР заявил о возможности нового испытания водородной бомбы

Пхеньян может рассмотреть возможность нового испытания водородной бомбы в ответ на агрессивную политику США. Как сообщило в пятницу агентство Yonhap , об этом глава МИД КНДР Ли Ён Хо заявил в ответ на вопрос о том, какие «беспрецедентно жесткие меры» в своем заявлении имел в виду северокорейский лидер Ким Чен Ын.



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«Это может быть самый мощный взрыв водородной бомбы в Тихом [океане]», — привело его слова Yonhap. При этом в сообщении не уточняется, в каком именно районе может быть проведено испытание. Впрочем, глава дипломатического ведомства отметил, что соответствующие решения принимает лидер страны. «Мы не имеем представления, какие действия могут быть предприняты, поскольку приказ о них отдает лидер Ким Чен Ын», — сказал он.

Вопрос к главе внешнеполитического ведомства КНДР связан с опубликованным ранее в пятницу заявлением Ким Чен Ына, в котором северокорейский лидер сравнил заявление президента США Дональда Трампа о возможности полного уничтожения республики с объявлением войны и назвал его «лаем испуганной собаки». В ответ на такую политику Вашингтона он пообещал рассмотреть «ответные беспрецедентно жесткие меры, которых не было до этого», чтобы «укротить огнем» «сумасшедшего американского старика».

Ли Ён Хо находится в Нью-Йорке, где в эти дни проходит Генеральная Ассамблея ООН. Он должен был выступить с трибуны в четверг, однако перенес свою речь на 23 сентября.