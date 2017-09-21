Ким Чен Ын отреагировал на слова Дональда Трампа о том, что США могут «полностью уничтожить» Северную Корею. Американского лидера в связи с этим он назвал «безумным мошенником», а его слова счел «объявлением войны».



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Заявления президента США Дональда Трампа о том, что Штаты могут «полностью уничтожить» Северную Корею являются «сложной изощренностью безумного мошенника», которая «теперь поражает весь мир». Так слова американского лидера интерпретировал северокорейский лидер Ким Чен Ын, текст его заявления приводит агентство ЦТАК .

«В своей речи Трамп, — как напомнил Ким Чен Ын, — сообщил о возможном уничтожении 25 млн населения нашей республики». Теперь «эта сложная изощренность безумного мошенника поражает весь мир», отметил глава КНДР.

Выступление Трампа, как заметил северокорейский лидер, вызывает «глобальную озабоченность».​ «Испуганная собака лает все больше и больше», — сообщил на это Ким Чен Ын, посоветовав американскому лидеру перед выступлением на «мировую аудиторию» «тщательно выбирать соответствующие выражения».

«Психотический гангстер — президент США — открыто говорит о готовности полностью уничтожить суверенное государство», — отметил он, предположив также, что «неадекватный» Трамп, который «угрожает всем народам и заставляет мир сходить с ума», безусловно, должен быть «хулиганом и нарушителем порядка, а не политиком».

«Поскольку Трамп отказался от мира и оскорбил нашу республику, [таким образом] было сделано самое возмутительное объявление войны», — заявил Ким Чен Ын. «Мы будем серьезно рассматривать соответствующие сверхжесткие ответные меры», — добавил он.​

Ранее угрозы Трампа с «лаем собаки» сравнил также министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо. Как отмечало агентство Yonhap, таким образом министр сделал отсыл к корейскому варианту пословицы «собака лает — караван идет». В корейском языке выражение «собачий сон» означает абсурд, отсутствие смысла.

О том, что США могут «полностью уничтожить» КНДР Трамп заявил , выступая 19 сентября на Генассамблее ООН. К таким мерам Вашингтон, как пояснял политик, будет вынужден прибегнуть в случае, если Пхеньян будет угрожать США и их союзникам.