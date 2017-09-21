Кремлевские хакеры: в Германии дают отбой тревоги

После истории с «девочкой Лизой» и возможного вмешательства хакеров — как считают на Западе, российских — в американские и французские президентские выборы в Берлине были почти уверены, что нечто подобное повторится и в ходе кампании по выборам в бундестаг. Думали, что Кремль непременно попытается оказать влияние на общественное мнение в Германии с тем, чтобы к власти пришли политические силы, симпатизирующие Москве.



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До выборов в парламент ФРГ (24 сентября) осталось всего пара дней, а вбросов компромата извне, утечек деликатной информации или кампаний дезинформации, за которыми могли бы стоять российские спецслужбы, все нет. Зря волновались?

Москва не хочет ссориться с Берлином

Нет, не зря, уверяет представитель министерства внутренних дел Йоханнес Димрот (Johannes Dimroth). На правительственной пресс-конференции в среду, 20 сентября, он заявил, что еще рано давать «полный отбой тревоги», и напомнил о том, что во Франции вброс компромата произошел непосредственно перед днем голосования. Димрот хоть и надеется, что крупной хакерской атаки с «существенными последствиями» уже не произойдет, но окончательные выводы он намерен делать не до, а только после выборов в бундестаг.

Это — официальная позиция МВД. В неофициальных беседах, однако, сотрудники министерства, курирующего и работу спецслужб, выражают уже не надежду, а твердую уверенность в том, что никакой крупной атаки российских хакеров или инициированной Кремлем пропагандисткой кампании не будет.

Высокопоставленный чиновник этого ведомства на условиях анонимности назвал корреспонденту DW две причины. Во-первых, считает он, Москва не хочет еще больше ссориться с Берлином, надеясь на то, что в недалеком будущем именно Германия станет посредником в деле нормализации отношений России с Западом. В пользу такой версии, по его словам, говорит тот факт, что хакеры из группы APT28, связанной, как считают в МВД Германии, с российскими спецслужбами, все еще активно действуют против целого ряда западных стран, но обходят стороной Германию.

Вторая причина — переоценка способностей российских хакеров. Известно, что, скорее всего, именно они в мае 2015 года совершили массированную атаку на внутреннюю сеть бундестага и скачали порядка 17 гигабайт данных, среди которых могли быть, например, сохраненные в электронном виде материалы ДСП, контактная или компрометирующая информация о депутатах, их номера телефонов и адреса электронной почты. Похожие атаки были совершены также на штаб-квартиры некоторых партий. Но одно дело — взломать сервер и скачать информацию, говорит собеседник DW, и совсем другое — ее прочитать, что, по его мнению, хакеры не сумели.

Трампу помогли, России навредили

Политические аналитики и эксперты по разоблачению фейков называют и другие причины. Одна из них — устойчивое положение канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel). Успех ее партии на выборах 24 сентября и переизбрание на пост главы правительства предсказуемы, кардинально изменить с помощью кампании дезинформации настроения немецких избирателей уже невозможно. А потому, указывают немецкие наблюдатели, в Кремле решили напрасно не тратить силы и средства, рискуя вконец испортить отношения с канцлером ФРГ.

К тому же американский опыт показывает, что попытка оказать влияние на выборы может оказаться бумерангом и иметь негативные последствия для тех, кто ее предпринимает. Ущерб может быть больше, чем выгода, считают обозреватели агентства dpa Фридеман Колер (Friedemann Kohler) и Йорг Бланк (Jörg Blank).

«В США предположительно управляемые из России хакерские атаки хоть и помогли Дональду Трампу, заявлявшему о своих симпатиях к Москве, стать президентом, — указывают они, — но в остальной американской политике они только усилили недоверие к России».

Немцы и Facebook

А главное: Германия — не Америка, немецкие избиратели существенно отличаются от американских. Дезинформация и фейковые новости распространяются главным образом через социальные сети, в частности, через Facebook, Twitter и Instagram, которые в ФРГ не так популярны, как в США.

«Только один из 40 жителей Германии регулярно, хотя бы раз в неделю, заглядывает в Twitter, — рассказал корреспонденту DW эксперт немецкого Фонда „Новая ответственность“ Александер Зенгерлауб (Alexander Sängerlaub). — Это совсем другой калибр, чем в Америке, где это делает каждый четвертый».

По масштабам использования Facebook разница, по его данным, не столь разительная, но тоже существенная: этой социальной сетью пользуются 8 из 10 американцев, но только 5 из 10 немцев. При этом и отношение к Facebook в США и в Германии разное. Для многих американцев эта соцсеть — один из основных, а нередко и главный источник информации, которому они почти беспрекословно доверяют. Немцы же в большинстве своем, говорит Зенгерлауб, с недоверием относятся к информации в Facebook, склонны ее перепроверять.

Важнейшим источником новостей для них остается телевидение, которому, как и прочим классическим СМИ, немцы верят намного больше, чем американцы. Причем, особенно высок уровень доверия в Германии (более половины опрошенных) к общественно-правовым телеканалам и бумажным газетам. В США же таковых только треть.

Доля фейков в США и в Германии

Есть и еще одно существенное отличие. Лиза-Мария Нойдерт (Lisa-Maria Neudert) из научно-исследовательского института Oxford Internet Institute проанализировала несколько миллионов твитов, отправленных во время избирательных кампаний в США, Великобритании, Франции и сейчас в Германии со ссылками на различные интернет-ресурсы.

Выяснилось, что в США в половине случаев пользователей отправляли на порталы с вымышленными новостями, во Франции соотношение информации к дезинформации было 7 к одному, в Англии и Германии — 4 к одному. Так что проблема фейковых новостей, пришла к выводу Нойдерт, в Германии не стоит так остро, как в США.