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Президент Румынии отменил свой визит в Киев

22.09.2017 09:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил запланированный на октябрь визит в Украину в связи с принятием Верховной Радой закона об образовании. Об этом сообщает румынское издание Agerpres.

«Узнав об этом законе, я отменил свой визит в Украину, и я также отменил прием председателя парламента, который назначил мне встречу на конец сентября, таким образом послав чрезвычайно мощный дипломатический сигнал. Отмена президентского визита — очень сильный сигнал», — сказал Йоханнис.

По его словам, принятый в Украине закон об образовании противоречит взаимным интересам обеих стран. Йоханнис подчеркнул, что эта мера ограничит доступ меньшинств к образованию на их родном языке, и добавил, что в Украине проживает много румын.

Также румынский президент сообщил, что уже предупредил президента Украины Петра Порошенко об отмене визита.

 
 
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По его словам, принятый в Украине закон об образовании противоречит взаимным интересам обеих стран. Йоханнис подчеркнул, что эта мера ограничит доступ меньшинств...

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