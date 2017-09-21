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Facebook намерен передать конгрессу США данные о "российском вмешательстве"

22.09.2017 10:46 — Новости Мира | Tut.by  
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Facebook передаст конгрессу США данные о тысячах объявлений, купленных якобы российскими агентами во время предвыборной кампании в США. Об этом заявил основатель соцсети Марк Цукерберг.

Соцсеть заявила ранее, что в ходе президентской предвыборной кампании в США «российские боты» покупали политическую рекламу в ней, чтобы повлиять на результат выборов.

По словам Цукерберга, Facebook на протяжении нескольких месяцев активно работает с правительством США в расследовании «российского вмешательства».

«Мы находимся в новом мире. Новая задача интернет-сообществ — принять меры в отношении государств, которые пытаются повлиять на исход выборов», — сказал он.

Основатель Facebook добавил, что в компании «не нашли доказательств связи фейковых аккаунтов с российской рекламой», однако передадут конгрессу полученные данные.

 
 
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Facebook передаст конгрессу США данные о тысячах объявлений, купленных якобы российскими агентами во время предвыборной кампании в США.

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