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Песков: Речи о размещении миссии ООН на российско-украинской границе не идет

22.09.2017 12:43 — Новости Мира | Tut.by  
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Охранная миссия ООН в Украине могла бы обеспечивать безопасность сотрудников ОБСЕ, но речь не идет о ее размещении на российско-украинской границе, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


Фото: Reuters

«Суть российского предложения, российской инициативы заключается в том, что эта миссия ООН могла бы обеспечивать безопасность сотрудников миссии ОБСЕ в тех местах, где сотрудники миссии ОБСЕ выполняют свои функции», — напомнил представитель Кремля. Он обратил внимание на то, что «главным образом они выполняют свои функции на линии разграничения».

 

На вопрос о том, что в мандате миссии ОБСЕ содержится возможность посещать различные территории Украины, в том числе и на границе с РФ, Песков ответил: «Да, безусловно. Речь идет об обеспечении безопасности миссии сотрудников ОБСЕ там, где они этим занимаются». «Но при этом речи не идет о размещении миссии ООН на границе», — подчеркнул он.

 

«Дело в том, что размещение каких-то миссий на границе четко прописано в минских договоренностях, это [размещение охранной миссии ООН на российско-украинской границе] шло бы вразрез с минскими договоренностями», — пояснил представитель Кремля.

По его словам, «главное, что в любом случае, любые модальности работы каких-то миссий подлежат согласованию между сторонами конфликта, а именно — между Киевом и непризнанными республиками Донбасса».

 
 
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Охранная миссия ООН в Украине могла бы обеспечивать безопасность сотрудников ОБСЕ, но речь не идет о ее размещении на российско-украинской границе, заявил...

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