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По окружившим российских военных в Сирии боевикам ударили "Калибрами"
22.09.2017 13:53 — Новости Мира | Tut.by
Подводная лодка «Великий Новгород» Черноморского флота произвела пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам террористов в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили в Минобороны России, передает
Целью удара стали опорные пункты, бронетехника, склады боеприпасов и сами боевики «Джабхат ан-Нусры». Уточняется, что попавшие под обстрел исламисты участвовали в окружении российских военных полицейских в зоне деэскалации «Идлиб». «Данными объективного контроля подтверждено поражение всех целей крылатых ракет по террористам в Сирии», — добавили в Минобороны.
Российские силовики, контролировавшие соблюдение перемирия в Идлибе, 20 сентября
Как писал «Коммерсантъ», информацию о расположении российских и сирийских военнослужащих террористы могли получить от одной из группировок, причисляющих себя к умеренной оппозиции. Ей эти данные, по сведениям газеты, могла передать американская сторона.
Крупное наступление террористов в районе Идлиба и северной Хамы было отбито, за сутки они потеряли около 850 человек. Также уничтожены десятки единиц техники исламистов, в том числе 11 танков.
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Подводная лодка "Великий Новгород" Черноморского флота произвела пуски крылатых ракет "Калибр" по объектам террористов в сирийской провинции Идлиб.
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