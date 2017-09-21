В Мексике обнаружили уже 286 тел погибших после землетрясения

В Мексике обнаружили уже 286 тел погибших после время землетрясения 19 сентября людей, сообщил в пятницу национальный координатор сил гражданской обороны республики Луис Фелипе Пуэнте в Twitter .



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19 сентября подземные толчки магнитудой 7,1 привели к обрушению около четырех десятков зданий. В стране объявили трехдневный траур.

Больше всего пострадала столица Мехико и центральные районы страны. Среди разрушенных зданий — школа, под завалами которой погибло более 20 детей. Вчера под обломками нашли живых детей.

Разбирать завалы и устранять последствия землетрясения спасателям и военным помогают местные жители.