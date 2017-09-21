|
Фриды не существует. Мексика больше суток следила за спасением девочки, которой никогда не было
22.09.2017 16:23 — Новости Мира | Tut.by
19 сентября в Мексике произошло
Землетрясение в Мехико произошло днем 19 сентября. На следующий день мексиканские СМИ и чиновники стали рассказывать историю девочки по имени Фрида София, которая якобы сумела выжить во время обрушения школы. Сообщалось, что около 9 утра 20 сентября Фрида подала некий сигнал спасателям, а тепловизор подтвердил, что под обломками действительно
12-летняя Фрида стала символом надежды для спасателей и волонтеров, разбирающих завалы (под ними погибли по меньшей мере 21 ребенок и 4 взрослых). История быстро обрастала подробностями, которые сообщали популярные мексиканские медиа. Так, например, газета El Universal
По версии издания, во время затянувшейся поисковой операции спасатели разговаривали с девочкой:
— Милая, мы идем за тобой, сохраняй спокойствие, не теряй надежду, все хорошо. Рядом с тобой еще кто-то есть?
— Я хочу пить, но я в порядке. Не опоздайте.
Девочка якобы сама назвала свое имя — «Фрида София» — и сказала, что не может сдвинуться с места. В другой раз девочка якобы сообщила спасателям, что рядом с ней находятся еще два человека, но она не знает, живы ли они. Тепловизор показал, что жива только Фрида — впрочем, спасатели все равно говорили, что у них есть основания полагать, что рядом с ней находятся еще четверо выживших.
Однако вскоре история начала рассыпаться. Когда спасатели попытались подозвать родственников или знакомых Фриды Софии, на ее имя никто не отозвался. Министр образования Аурелио Нуньо позднее сообщил, что родственники девочки так и не объявились, и выразил сомнение в том, что ее зовут именно так. Дальше
Вечером 21 сентября Энрике Сармьенто Бельтран, замглавы военно-морского флота, задействованного в поисковых работах, был вынужден
Признание чиновников возмутило пользователей соцсетей, которые теперь оставляют в мексиканских соцсетях гневные сообщения:
«
«
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 21 сентября Энрике Сармьенто Бельтран, замглавы военно-морского флота, задействованного в поисковых работах, был вынужден признать, что Фриды не существует...
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии