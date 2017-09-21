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"Обмен любезностями": Трамп назвал Ким Чен Ына сумасшедшим
22.09.2017 18:42 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Дональд Трамп назвал главу Северной Кореи Ким Чен Ына сумасшедшим, которому нет дела до страданий своего народа.
Ранее
«Сумасшедшего американского старичка непременно, наверняка буду укрощать огнем!» — отметил в своей речи Ким.
«Ким Чен Ыну из Северной Кореи — очевидно, сумасшедшему, которому нет дела до голода и убийств своего народа, — предстоит такое испытание, которого еще не было!» — написал Трамп в твиттере в ответ на эти комментарии.
Перепалка между двумя лидерами уже привлекла внимание Китая. Представитель МИД КНР Лу Канг призвал все стороны «проявить сдержанность, а не провоцировать друг друга».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что в Москве «глубоко обеспокоены эскалацией напряженности на Корейском полуострове». Ранее резкое заявление главы КНДР осудили власти Японии.
«Заявления и поведение Северной Кореи представляют опасность для региональной и международной безопасности, и они абсолютно недопустимы», — заявил главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
Выступая в ООН 19 сентября,
В ответ на это министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо
Facebook и Россия
В пятницу Трамп также прокомментировал заявление основателя Facebook Марка Цукерберга о том, что
«Мистификация с Россией продолжается, теперь это реклама в „Фейсбуке“. А что насчет полностью ангажированной и нечестной медиакампании в пользу Хиллари [Клинтон]?» — написал президент в твиттере.
Цукерберг намерен передать информацию о рекламе в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года.
Он также пообещал, что политическая реклама в социальной сети в будущем станет более прозрачной.
Ранее в сентябре стало известно, что политическая реклама, размещенная для американских избирателей, была, по мнению Facebook, оплачена российскими компаниями, связанными с Кремлем.
Реклама не призывала голосовать за определенного кандидата, но содержала провокационную информацию по горячим темам предвыборной кампании — таким как вопросы иммиграции.
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Перепалка между двумя лидерами уже привлекла внимание Китая. Представитель МИД КНР Лу Канг призвал все стороны "проявить сдержанность, а не провоцировать друг...
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