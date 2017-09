Президент США Дональд Трамп назвал главу Северной Кореи Ким Чен Ына сумасшедшим, которому нет дела до страданий своего народа.

Ранее лидер КНДР заявил в обращении по государственному телевидению, что речь Трампа в Генассамблее ООН представляла собой «шизофренический припадок».

«Сумасшедшего американского старичка непременно, наверняка буду укрощать огнем!» — отметил в своей речи Ким.

Kim Jong Un of North Korea, who is obviously a madman who doesn’t mind starving or killing his people, will be tested like never before!