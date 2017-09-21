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"Обмен любезностями": Трамп назвал Ким Чен Ына сумасшедшим

22.09.2017 18:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп назвал главу Северной Кореи Ким Чен Ына сумасшедшим, которому нет дела до страданий своего народа.


Фото: Reuters

Ранее лидер КНДР заявил в обращении по государственному телевидению, что речь Трампа в Генассамблее ООН представляла собой «шизофренический припадок».

«Сумасшедшего американского старичка непременно, наверняка буду укрощать огнем!» — отметил в своей речи Ким.

«Ким Чен Ыну из Северной Кореи — очевидно, сумасшедшему, которому нет дела до голода и убийств своего народа, — предстоит такое испытание, которого еще не было!» — написал Трамп в твиттере в ответ на эти комментарии.

Перепалка между двумя лидерами уже привлекла внимание Китая. Представитель МИД КНР Лу Канг призвал все стороны «проявить сдержанность, а не провоцировать друг друга».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что в Москве «глубоко обеспокоены эскалацией напряженности на Корейском полуострове». Ранее резкое заявление главы КНДР осудили власти Японии.

«Заявления и поведение Северной Кореи представляют опасность для региональной и международной безопасности, и они абсолютно недопустимы», — заявил главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Выступая в ООН 19 сентября, Трамп сказал, что готов «полностью уничтожить» Северную Корею, если та будет угрожать США или их союзникам.

В ответ на это министр иностранных дел Северной Кореи Ли Ён Хо назвал речь американского президента собачьим лаем.

Facebook и Россия

В пятницу Трамп также прокомментировал заявление основателя Facebook Марка Цукерберга о том, что компания передаст компетентным органам США информацию о 3 тысячах рекламных объявлений политического характера, связанных с Россией.

«Мистификация с Россией продолжается, теперь это реклама в „Фейсбуке“. А что насчет полностью ангажированной и нечестной медиакампании в пользу Хиллари [Клинтон]?» — написал президент в твиттере.

Цукерберг намерен передать информацию о рекламе в рамках расследования о предполагаемом вмешательстве Москвы в президентские выборы 2016 года.

Он также пообещал, что политическая реклама в социальной сети в будущем станет более прозрачной.

Ранее в сентябре стало известно, что политическая реклама, размещенная для американских избирателей, была, по мнению Facebook, оплачена российскими компаниями, связанными с Кремлем.

Реклама не призывала голосовать за определенного кандидата, но содержала провокационную информацию по горячим темам предвыборной кампании — таким как вопросы иммиграции.

 
 
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Перепалка между двумя лидерами уже привлекла внимание Китая. Представитель МИД КНР Лу Канг призвал все стороны "проявить сдержанность, а не провоцировать друг...

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