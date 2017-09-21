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Кремль ответил на сообщения о причастности к рекламе о выборах в Facebook
22.09.2017 19:00 — Новости Мира | Tut.by
Российские власти никогда не размещали рекламу в социальной сети Facebook, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
«Мы не знаем, кто и как размещает рекламу в Facebook, и никогда этим не занимались, и никогда российская сторона не была к этому причастна», — заявил он.
Ранее глава соцсети
«Я не хочу, чтобы кто-либо использовал наши инструменты для подрыва демократии», — заявил Цукерберг. Он не стал вдаваться в детали, о каких именно рекламных объявлениях идет речь. Решение о том, какую информацию разглашать, должен принять конгресс, добавил глава соцсети.
Агентство Reuters передавало, что спецпрокурор по расследованию возможной связи штаба Дональда Трампа с Россией Роберт Мюллер изучил более 3 тыс. рекламных сообщений, «связанных с Россией».
О покупке политической рекламы связанными с Россией аккаунтами в соцсети рассказали 7 сентября. Всего с июня 2015 года по май 2017-го на размещение сомнительных рекламных сообщений было потрачено около $ 100 тыс., сообщения затрагивали острые социальные проблемы в США, в частности, затрагивали тему мигрантов. В компании установили, что аккаунты, заказавшие размещение рекламы, были связаны между собой и, «по всей вероятности», координировались из России.
В среду, 20 сентября, группа конгрессменов из Демократической партии обратилась в избирательную комиссию США с просьбой урегулировать вопросы, связанные с размещением политической рекламы в Facebook, передавал Bloomberg. Избирком должен установить жесткие правила о разглашении спонсоров и заказчиков политической рекламы в соцсетях, полагают они.
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"Мы не знаем, кто и как размещает рекламу в Facebook, и никогда этим не занимались, и никогда российская сторона не была к этому причастна", - заявил Песков.
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