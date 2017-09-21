|
В ОБСЕ рассказали о "треугольнике насилия" на Донбассе
22.09.2017 19:59 — Новости Мира | Tut.by
Почти половина всех нарушений режима тишины на Донбассе приходится на район аэропорта Донецка и населенных пунктов Авдеевка и Ясиноватая. Об этом в пятницу, 22 сентября, заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает «Украинская правда».
«Треугольник Ясиноватая — Авдеевка — Донецкий аэропорт является эпицентром насилия. Здесь за последнюю неделю было зафиксировано более 40 процентов от общего количества нарушений режима [прекращения] огня», — отметил Хуг.
Он добавил, что еще треть обстрелов зафиксирована в районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя.
Как
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По состоянию на 17 сентября в зоне конфликта погибли 68 гражданских лиц, 315 получили ранения.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии