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В ОБСЕ рассказали о "треугольнике насилия" на Донбассе

22.09.2017 19:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Почти половина всех нарушений режима тишины на Донбассе приходится на район аэропорта Донецка и населенных пунктов Авдеевка и Ясиноватая. Об этом в пятницу, 22 сентября, заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает «Украинская правда».


Фото: Reuters

«Треугольник Ясиноватая — Авдеевка — Донецкий аэропорт является эпицентром насилия. Здесь за последнюю неделю было зафиксировано более 40 процентов от общего количества нарушений режима [прекращения] огня», — отметил Хуг.

Он добавил, что еще треть обстрелов зафиксирована в районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя.

Как сообщалось ранее, по данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, по состоянию на 17 сентября в зоне конфликта погибли 68 гражданских лиц, 315 получили ранения.

 
 
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По состоянию на 17 сентября в зоне конфликта погибли 68 гражданских лиц, 315 получили ранения.

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