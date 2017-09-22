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Мэй предложила двухлетний переходный период после "брексита"
22.09.2017 23:48 — Новости Мира | Tut.by
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости двухлетнего переходного периода после «брексита», в течение которого торговля со странами Евросоюза будет вестись на прежних условиях.
«В течение этого имплементационного периода доступ к рынкам друг друга сохранится в том виде, в котором он существует сейчас, и Британия также должна принимать участие в обеспечении нынешних мер безопасности», — сказала Мэй во время выступления в итальянской Флоренции.
Британский премьер также предложила заключить новый договор, который, по ее словам, сделает отношения в сфере безопасности Великобритании и ЕС еще более тесными.
Мэй подтвердила, что Британия покинет ЕС в марте 2019 года, однако не сказала, сколько она намерена платить в европейский бюджет в течение этих двух лет. По оценкам экспертов, эта сумма составляет около 20 млрд евро.
В своей большой речи Мэй также пояснила, что во время переходного периода европейские граждане по-прежнему смогут свободно приезжать в Великобританию, но должны будут проходить процедуру регистрации.
«Во время периода имплементации люди по-прежнему смогут приезжать, жить и работать в Великобритании, но будет система регистрации — это важная часть подготовки к новому режиму», — добавила она.
Главный переговорщик от ЕС по «брекситу» Мишель Барнье назвал речь Мэй конструктивной и отметил, что она демонстрирует желание продвинуться вперед в переговорном процессе. Он также сказал, что
«Чем быстрее мы достигнем соглашения о принципах согласованного выхода в разных областях и об условиях возможного переходного периода, тем быстрее мы будем готовы начать конструктивные переговоры о наших будущих отношениях», — говорится в заявлении Барнье.
В конце августа Лейбористская партия Британии
Лейбористы предлагают установить переходный период после 2019 года, во время которого будут действовать старые правила, в том числе и о едином рынке труда (когда гражданин любой страны ЕС может работать в любой другой стране Евросоюза) — до тех пор, пока не будут заключены новые соглашения.
Статья Стармера вышла за сутки до возобновления переговоров правительства консерваторов с Брюсселем. Ранее лейбористов критиковали за отсутствие четкой позиции по этому вопросу.
Эксперты отмечали, что предложение лейбористов может ослабить позиции премьер-министра Терезы Мэй, которая отстаивает свое видение «брексита». Консерваторы выступали против сохранения членства страны в едином европейском рынке.
Таможенный союз — это зона свободной торговли между странами ЕС, а единый европейский рынок включает в себя свободное перемещение товаров, денег, услуг и людей.
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Мэй подтвердила, что Британия покинет ЕС в марте 2019 года, однако не сказала, сколько она намерена платить в европейский бюджет в течение этих двух лет. По оценкам...
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