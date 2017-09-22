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Украинский суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы
22.09.2017 22:40 — Новости Мира | Tut.by
Районный суд Львовской области признал экс-главу Одесской области Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы. Как сообщает
Как сообщает издание, также Саакашвили обязали заплатить судебный сбор в размере 320 гривен (13 долларов).
Сам политик на судебном заседании не присутствовал, он
10 сентября бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, прорвался в страну. При этом произошла драка с полицейскими и пограничниками. Во время инцидента 12 бойцов Национальной полиции и 5 бойцов Госпогранслужбы получили телесные повреждения. В Госпогранслужбе Украины это происшествие
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Как сообщает издание, также Саакашвили обязали заплатить судебный сбор в размере 320 гривен (13 долларов).
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