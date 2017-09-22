Украинский суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы

Районный суд Львовской области признал экс-главу Одесской области Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы. Как сообщает Интерфакс-Украина , Саакашвили назначен штраф в размере 3400 гривен (около 130 долларов).

Как сообщает издание, также Саакашвили обязали заплатить судебный сбор в размере 320 гривен (13 долларов).

Сам политик на судебном заседании не присутствовал, он проводил встречи в Черкасской области.

10 сентября бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, прорвался в страну. При этом произошла драка с полицейскими и пограничниками. Во время инцидента 12 бойцов Национальной полиции и 5 бойцов Госпогранслужбы получили телесные повреждения. В Госпогранслужбе Украины это происшествие назвали «массовым нарушением государственной границы», а полиция возбудила уголовное дело .