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Украинский суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы

22.09.2017 22:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Районный суд Львовской области признал экс-главу Одесской области Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы. Как сообщает Интерфакс-Украина, Саакашвили назначен штраф в размере 3400 гривен (около 130 долларов).

Как сообщает издание, также Саакашвили обязали заплатить судебный сбор в размере 320 гривен (13 долларов).

Сам политик на судебном заседании не присутствовал, он проводил встречи в Черкасской области.

10 сентября бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, прорвался в страну. При этом произошла драка с полицейскими и пограничниками. Во время инцидента 12 бойцов Национальной полиции и 5 бойцов Госпогранслужбы получили телесные повреждения. В Госпогранслужбе Украины это происшествие назвали «массовым нарушением государственной границы», а полиция возбудила уголовное дело.

 
 
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Как сообщает издание, также Саакашвили обязали заплатить судебный сбор в размере 320 гривен (13 долларов).

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