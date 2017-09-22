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Бундестаг поставил под вопрос политику Меркель по мигрантам

23.09.2017 08:30 — Новости Мира | Tut.by  
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Бундестаг 22 сентября опубликовал доклад, в котором с юридической точки зрения рассматривается решение канцлера Германии Ангелы Меркель открыть границы страны для мигрантов, принятое в 2015 году. Об этом сообщает Deutsche Welle.


Фото: Reuters

В докладе указывается, что немецкий парламент не увидел законных оснований правительства Меркель об открытии границ Германии для беженцев. В бундестаге отметили, что Меркель приняла решение об открытии границы после консультации с министром внутренних дел Германии Томасом де Мезьером и вице-канцлером Зигмаром Габриэлем. Однако, согласно Конституции страны, такое решение мог принять только парламент после проведения голосования, указали в бундестаге.

Меркель в сентябре 2017 года выступила за продление контроля на внутренних границах Евросоюза на неопределенный срок. По ее словам, необходимо установить дополнительный контроль на внутренних границах для того, чтобы в дальнейшем обеспечить охрану внешних границ «так, как мы ее себе представляем».Она отметила, что беседуя с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, «четко дала понять», что ЕС должен наладить пограничный контроль.

В январе 2017 года министр финансов Германии Вольфганг Шойбле назвал миграционную политику Меркель ошибочной. Германия и Австрия в сентябре 2015 года ввели контроль на границах из-за увеличенного потока беженцев. В 2015 году в Германию прибыли более 1 млн мигрантов. В 2016 году число беженцев снизилось до 316 тыс. Однако в 2017 году их число увеличилось до 670 тыс. человек.

 
 
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Бундестаг 22 сентября опубликовал доклад, в котором с юридической точки зрения рассматривается решение канцлера Германии Ангелы Меркель открыть границы страны...

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