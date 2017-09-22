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Премьер Канады заявил об "условиях" для начала поставок оружия Украине

23.09.2017 08:22 — Новости Мира | Tut.by  
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Для начала поставок летального оружия в Украину еще нужно соблюсти некоторые условия, заявил глава правительства Канады Джастин Трюдо. По его словам, работа в этом направлении идет, заверил премьер, но конкретных сроков не назвал.


Фото: Reuters

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что его правительство работает над проблемой поставки в Украину летального оружия. Об этом глава правительства сказал по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко.

«Мы продолжаем рассматривать вопрос [внесения Украины] в список стран, в которые допускается экспорт канадского автоматического оружия. Должны быть соблюдены определенные условия, но мы работаем над этим», — сказал он. «Канада продолжит помогать Украине защищать свой суверенитет», — заверил премьер. При этом он не сказал, какие условия нужно соблюсти, чтобы начать поставки Киеву летальных вооружений.​

 
 
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По его словам, работа в этом направлении идет, заверил премьер, но конкретных сроков не назвал.

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