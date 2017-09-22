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Китай ограничит поставки нефтепродуктов в КНДР

23.09.2017 09:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Министерство коммерции Китая в субботу объявило о прекращении с 23 сентября поставок природного газа в КНДР. Как указывается в сообщении ведомства, 1 октября КНР ограничит экспорт нефтепродуктов в соседнюю страну.


Фото: Reuters

«В день публикации данного заявления приостанавливаются поставки в КНДР газового конденсата и сжиженного природного газа», — говорится в документе. Запрет затрагивает и энергоносители, которые уже подготовлены к транспортировке, но еще не доставлены на северокорейскую территорию.

В сообщении также отмечается, что во исполнение «резолюции Совета Безопасности ООН 2375 <…> с 1 октября 2017 года ограничивается экспорт в КНДР нефтепродуктов».

Министерство также объявило о приостановке поставок текстиля из КНДР. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства, полный запрет вступит в силу 11 декабря.

«В день публикации заявления вступает в силу запрет на импорт из КНДР текстильных изделий», — говорится в документе. При этом все текущие операции по импорту текстиля должны быть прекращены до 11 декабря.

Ранее СБ ООН провел экстренное совещание в связи с очередным северокорейским ракетным испытанием, проведенным спустя четыре дня после принятия резолюции об ужесточении санкций против Пхеньяна. По итогам дискуссии было принято заявление для печати, в котором осуждаются провокационные действия руководства КНДР, а также указывается на необходимость полного соблюдения ограничительных мер, действующих в отношении страны.

В резолюции 2375, помимо санкционной составляющей, содержится призыв к политико-дипломатическому урегулированию ситуации вокруг КНДР, в том числе через осуществление шагов по снижению напряженности в регионе и возобновление шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова, прерванных в 2009 году.

 
 
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Министерство коммерции Китая в субботу объявило о прекращении с 23 сентября поставок природного газа в КНДР.

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