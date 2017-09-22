|
Иран провел испытание баллистической ракеты с дальностью полета до 2 тысяч км
23.09.2017 09:56 — Новости Мира | Tut.by
Иран провел успешное испытание новой баллистической ракеты, способной нести несколько боеголовок, и дальностью полета до 2 тыс. км. Трансляцию запуска в пятницу опубликовало агентство
Новая баллистическая ракета иранского производства «Хорамшахр» была впервые продемонстрирована на военном параде в Тегеране в пятницу. О дате проведения испытания информации нет.
Во время парада, на котором были представлены новейшие виды военной техники, стоящей на вооружении армии Исламской Республики, президент Ирана Хасан Роухани заявил о намерении укреплять ракетный потенциал страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая баллистическая ракета иранского производства "Хорамшахр" была впервые продемонстрирована на военном параде в Тегеране в пятницу.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии