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Иран провел испытание баллистической ракеты с дальностью полета до 2 тысяч км

23.09.2017 09:56 — Новости Мира | Tut.by  
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Иран провел успешное испытание новой баллистической ракеты, способной нести несколько боеголовок, и дальностью полета до 2 тыс. км. Трансляцию запуска в пятницу опубликовало агентство Tasnim.


Фото: tasnimnews.com

Новая баллистическая ракета иранского производства «Хорамшахр» была впервые продемонстрирована на военном параде в Тегеране в пятницу. О дате проведения испытания информации нет.

Во время парада, на котором были представлены новейшие виды военной техники, стоящей на вооружении армии Исламской Республики, президент Ирана Хасан Роухани заявил о намерении укреплять ракетный потенциал страны.

 
 
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Новая баллистическая ракета иранского производства "Хорамшахр" была впервые продемонстрирована на военном параде в Тегеране в пятницу.

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