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В центре Донецка прогремели два взрыва
23.09.2017 10:29 — Новости Мира | Tut.by
В центре Донецка прогремели два взрыва, место происшествия оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает
По данным издания, инцидент произошел в районе проспекта Мира. Как сообщает
Ранее прогремел взрыв возле здания военного комиссариата в городе Антраците самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). По данным местного МЧС, взорвалось неустановленное устройство, в результате инцидента никто не пострадал.
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В центре Донецка прогремели два взрыва, место происшествия оцеплено сотрудниками правоохранительных органов.
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