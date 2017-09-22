В центре Донецка прогремели два взрыва, место происшествия оцеплено сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает «Интерфакс» .

По данным издания, инцидент произошел в районе проспекта Мира. Как сообщает «РИА Новости» , взрыв прозвучал в 8.30 по минскому времени. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее прогремел взрыв возле здания военного комиссариата в городе Антраците самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). По данным местного МЧС, взорвалось неустановленное устройство, в результате инцидента никто не пострадал.