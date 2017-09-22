Первые леди и джентльмены. Что вы знаете о вторых половинках глав государств современности

Первые леди и джентльмены глав государств современности. Кто они? Чем занимаются? Во что одеваются? С кем общаются? Влияют ли на политику государства? Эти вопросы во все времена интересовали людей. Предлагаем небольшой тест о вторых половинках сильных мира сего.

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