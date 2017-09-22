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Газета Times узнала, сколько Великобритания заплатит за выход из Евросоюза

23.09.2017 18:38 — Новости Мира | Tut.by  
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Лондон готов заплатить 45 миллиардов евро отступных Евросоюзу за Brexit. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники в Брюсселе, которые ссылаются на программную речь премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по выходу страны из ЕС. С этой речью она выступила 21 сентября во Флоренции.


Фото: Reuters

По данным собеседников издания, сумма выплаты складывается из двух частей. Первая часть — сумма около 20 миллиардов евро, — о которой несколько дней назад писала Financial Times. По данным издания, правительство Британии готово согласиться выплатить эту сумму за выход из Евросоюза. Также газета сообщала, что Брюссель запросил больше, и союз хотел бы получить около ста миллиардов.

Другая часть выплаты (также около € 20 млрд) — это «иные обязательства» Великобритании, которые, по словам источников Times, будут обсуждаться отдельно, а выплаты могут растянуться на долгие годы.

Во время выступления во Флоренции Мэй призвала Лондон выполнить обязательства перед ЕС до завершения текущего бюджетного периода, который рассчитан до 2020 года, отмечает Times.

 
 
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Лондон готов заплатить 45 миллиардов евро отступных Евросоюзу за Brexit. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники в Брюсселе, которые ссылаются на...

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