Американские бомбардировщики и истребители совершили показательный полет у берегов КНДР

Американские бомбардировщики в сопровождении истребителей пролетели в свободном воздушном пространстве рядом с побережьем КНДР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне.

Военные заявили, что полет был сделан для того, чтобы продемонстрировать Северной Корее возможности США.

«У президента Дональда Трампа есть вариантов, с помощью которых США смогут отразить любую угрозу. Этим полетом мы обратили внимание КНДР на их безрассудное поведение», — заявили в Пентагоне.

В операции участвовали сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, которые подняли в воздух острова Гуам в западной части Тихого океана, а также истребители F-15C Eagle, которые взлетели из японской Окинавы.

Ранее Дональд Трамп пообещал разобраться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам американского президента, недопустимо, чтобы «разные сумасшедшие всюду запускали свои ракеты».