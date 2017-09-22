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Американские бомбардировщики и истребители совершили показательный полет у берегов КНДР
23.09.2017 21:15 — Новости Мира | Tut.by
Американские бомбардировщики в сопровождении истребителей пролетели в свободном воздушном пространстве рядом с побережьем КНДР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне.
Военные заявили, что полет был сделан для того, чтобы продемонстрировать Северной Корее возможности США.
«У президента Дональда Трампа есть вариантов, с помощью которых США смогут отразить любую угрозу. Этим полетом мы обратили внимание КНДР на их безрассудное поведение», — заявили в Пентагоне.
В операции участвовали сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B Lancer, которые подняли в воздух острова Гуам в западной части Тихого океана, а также истребители F-15C Eagle, которые взлетели из японской Окинавы.
Ранее Дональд Трамп пообещал разобраться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам американского президента, недопустимо, чтобы «разные сумасшедшие всюду запускали свои ракеты».
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Военные заявили, что полет был сделан для того, чтобы продемонстрировать Северной Корее возможности США.
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