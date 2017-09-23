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Трамп заявил, что КНДР "не протянет слишком долго"
24.09.2017 08:35 — Новости Мира | Tut.by
КНДР не сможет долго просуществовать, если глава МИД республики Ли Ён Хо, выступая в субботу на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН, выражал позицию руководства страны. Такое мнение вечером того же дня озвучил президент США Дональд Трамп.
«Только что слушал выступление министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он озвучивает мысли маленького человека-ракеты (лидера КНДР Ким Чен Ына — прим. редакции), то слишком долго они не протянут», — написал Трамп в своем
Ранее Ли Ён Хо в своем выступлении назвал президента США «психически больным» с манией величия, отметив, что ему опасно доверять «ядерную кнопку». Он также выразил уверенность, что Трамп превратил Белый дом в «шумный рынок», и пообещал, что тот ответит за свои высказывания в адрес северокорейского лидера Ким Чен Ына. «Трамп может не знать, что произносит его рот, но мы обеспечим ему последствия, выходящие за пределы его слов, выходящие за пределы того, с чем он сможет совладать», — сказал министр.
При этом министр призвал США и союзников «дважды подумать», прежде чем устраивать военные провокации против его страны.
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Так президент США отреагировал на выступление главы МИД КНДР на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН.
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