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Трамп заявил, что КНДР "не протянет слишком долго"

24.09.2017 08:35 — Новости Мира | Tut.by  
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КНДР не сможет долго просуществовать, если глава МИД республики Ли Ён Хо, выступая в субботу на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН, выражал позицию руководства страны. Такое мнение вечером того же дня озвучил президент США Дональд Трамп.


Фото: Reuters

«Только что слушал выступление министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он озвучивает мысли маленького человека-ракеты (лидера КНДР Ким Чен Ына — прим. редакции), то слишком долго они не протянут», — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее Ли Ён Хо в своем выступлении назвал президента США «психически больным» с манией величия, отметив, что ему опасно доверять «ядерную кнопку». Он также выразил уверенность, что Трамп превратил Белый дом в «шумный рынок», и пообещал, что тот ответит за свои высказывания в адрес северокорейского лидера Ким Чен Ына. «Трамп может не знать, что произносит его рот, но мы обеспечим ему последствия, выходящие за пределы его слов, выходящие за пределы того, с чем он сможет совладать», — сказал министр.

При этом министр призвал США и союзников «дважды подумать», прежде чем устраивать военные провокации против его страны.

 
 
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Так президент США отреагировал на выступление главы МИД КНДР на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН.

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