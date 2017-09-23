КНДР не сможет долго просуществовать, если глава МИД республики Ли Ён Хо, выступая в субботу на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН, выражал позицию руководства страны. Такое мнение вечером того же дня озвучил президент США Дональд Трамп.



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«Только что слушал выступление министра иностранных дел Северной Кореи в ООН. Если он озвучивает мысли маленького человека-ракеты (лидера КНДР Ким Чен Ына — прим. редакции), то слишком долго они не протянут», — написал Трамп в своем Twitter .

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 сентября 2017 г.

Ранее Ли Ён Хо в своем выступлении назвал президента США «психически больным» с манией величия, отметив, что ему опасно доверять «ядерную кнопку». Он также выразил уверенность, что Трамп превратил Белый дом в «шумный рынок», и пообещал, что тот ответит за свои высказывания в адрес северокорейского лидера Ким Чен Ына. «Трамп может не знать, что произносит его рот, но мы обеспечим ему последствия, выходящие за пределы его слов, выходящие за пределы того, с чем он сможет совладать», — сказал министр.

При этом министр призвал США и союзников «дважды подумать», прежде чем устраивать военные провокации против его страны.